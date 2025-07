Pagar con su teléfono podría poner en riesgo su dinero por esta razón

Pagar con el teléfono se ha convertido en una nueva normalidad para la población costarricense. Para nadie es un secreto que no hay nada más cómodo que sacar el teléfono, arrimarlo al datáfono y listo, nunca más tener que preocuparse de andar billeteras ni tarjetas.

El pago sin contacto es una maravilla, pero podría poner en riesgo su dinero si no tiene cuidado. (Canva/Canva)

Pero, preste mucha atención, que si usted es uno de los que acostumbra a pagar de este modo, su dinero podría estar en riesgo.

Resulta que, en tan solo los seis meses que llevamos de este 2025, los fraudes y robos de dinero contra personas que pagan con el teléfono han aumentado en un 160%.

Para que lo entienda mejor, a la hora de acercar el teléfono al datáfono, se activa una tecnología llamada NFC, la cual permite que se haga la conexión entre el teléfono y el aparato, y que se intercambien los datos.

El problema es que esta tecnología puede ser vulnerable.

Por ejemplo, muchos mañosos suelen acercarse a las personas con un lector NFC y, en caso de que la persona tenga activado el pago sin contacto, pueden hacerle algún cobro y bajarle dinero.

También, se han dado casos en los que el mismo chip del teléfono transmite información básica de su tarjeta.

No es algo que pase todo el tiempo, pero vale la pena prevenir, la pregunta del millón es: ¿cómo? Y la buena noticia es que hay varias opciones.

La más asegura es desactivar el NFC cuando no lo esté usando.

Si usted es usuario de Android, nada más tiene que ir a Ajustes > Conexiones > NFC > Desactivar.

Pagar con tarjeta se está quedando en el pasado. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

En caso de que use iPhone, no existe como tal una opción para desactivarlo, pero lo que puede hacer es desactivar Apple Pay si no lo está usando.

Otra opción que puede considerar es configurar el teléfono para que, a la hora de hacer algún pago, le pida una huella o algún PIN.

Incluso, existen fundas para teléfono que vienen con una capa que bloquea las señales NFC, podría considerar comprarse una.

