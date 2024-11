Pago del aguinaldo 2024: fechas clave que debe conocer todo trabajador

¡Ya huele a aguinaldo! Se acerca diciembre y con la llegada del último mes del año se viene el esperado pago.

En cuestión de semanas, los trabajadores del sector público recibirán el aguinaldo 2024. Aquí le detallamos las fechas más importantes para que vaya haciendo planes.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, informó que ya está todo listo para hacer el pago del aguinaldo. Lo último que faltaba era la aprobación de un presupuesto adicional porque había un faltante para el pago de este beneficio a los educadores del Ministerio de Educación, pero ya los diputados se movieron con esto y lo aprobaron en primer debate.

Ya se acerca el aguinaldo 2024. (Shutterstock)

En cuanto a los pensionados del IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la fecha de depósito es el 29 de noviembre, por lo que serán los primeros en recibir el dinero en sus cuentas.

Los funcionarios del Gobierno central (Ministerios, Asamblea, Poder Judicial, Contraloría, Defensoría y Procuraduría) recibirán el pago el 5 de diciembre.

El resto del sector público: municipalidades, instituciones autónomas, universidades, bancos y otras dependencias estatales, pagarán el aguinaldo entre el 1 y el 20 de diciembre. En estos casos, cada institución define su fecha de pago.

Ese es también el caso de la mayoría de trabajadores del sector privado. La fecha límite para cancelar es el 20 de diciembre.

El aguinaldo es un derecho laboral en Costa Rica que se da a todos los trabajadores y tienen derecho a él quienes tengan al menos un mes de trabajar de manera formal.

El aguinaldo es la suma de sus ingresos en los últimos doce meses. (Archivo)

Se calcula sumando los últimos doce salarios brutos recibidos entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Se contempla lo recibido por horas extra, pero no las deducciones de ley ni el pago de la renta. La suma se divide entre 12 y así se calcula el aguinaldo.

Las personas que trabajan por medio de servicios profesionales, que no tienen subordinación jurídica, no tienen que presentarse a un horario de trabajo y trabajan por servicios profesionales, como un abogado o un contador, no tienen derecho al aguinaldo.

La incapacidad afecta el pago del aguinaldo, ya que la CCSS paga como un subsidio y el patrono no paga el salario como tal, la remuneración varía y, por ende, el cálculo del aguinaldo también.