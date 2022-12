País en alerta máxima contra el virus de la gripe aviar

Diferentes organizaciones del gobierno y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), encendieron las alarmas porque las migraciones de aves en nuestro continente podrían provocar contagios locales del virus de la influenza aviar, conocida también como gripe aviar.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa ocasionada por un virus que ataca a aves como gallinas, patos y gansos, entre otros.

“Ante el riesgo del avance del virus de la influenza aviar en los países de América, producto de las migraciones de las aves silvestres, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, han coordinado esfuerzos con el Colegio de Médicos Veterinarios, instituciones (estatales y académicas) y el sector privado para la oportuna detección y atención de cualquier hallazgo de aves (silvestres y domésticas) muertas o con algún síntoma”, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En estos momentos se está capacitando a productores y médicos veterinarios, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica en todo el país, mejorando la capacidad diagnóstica con la adquisición de equipos de laboratorio y realizando simulacros para preparar al personal de campo.

“La influenza aviar es una enfermedad muy contagiosa que afecta a numerosas especies de aves tanto domésticas, silvestres y en raras ocasiones puede afectar a mamíferos, incluyendo al ser humano.

“Las aves infectadas pueden mostrar uno o varios síntomas como temblores, falta de coordinación, depresión severa, pérdida de apetito, parálisis, diarrea, secreción nasal, tos, estornudos, inflamación alrededor de la cabeza, cuello, ojos, caída de la producción de huevo y muerte súbita”, explica el MAG.

Las aves nativas podrían sufrir contagio de la gripe aviar, hay que estar vigilantes.

Si usted observa un ave muerta, en agonía, o manifestando alguno de los síntomas anteriormente mencionados, no se acerque, no la manipule, no trate de rescatarla o trasladarla, pues se arriesga a contagiarse o contagiar a otras aves.

De encontrarse en esta situación realice el reporte de inmediato a la oficina de SENASA más cercana, envíe un mensaje al número de WhatsApp 86341489, o escriba a los correos denuncia@senasa.go.cr, angie.sanchez@sinac.go.cr, que corresponden a la funcionaria responsable de Vida Silvestre de la Dirección Ejecutiva, del SINAC.

Rafael Gutiérrez Rojas, viceministro de Ambiente y director ejecutivo del SINAC, indicó: “Desde el SINAC, de manera conjunta con SENASA, se implementarán acciones de comunicación con los funcionarios, cuerpos de primera respuesta y sitios de manejo de vida silvestre para la vigilancia, ante la posible aparición de casos y aplicación de medidas de bioseguridad para la protección de la fauna silvestre y las personas”.

Ronaldo Chaves, coordinador del Programa Nacional de Salud Avícola del SENASA, tranquiliza a la población al asegurar que los productos avícolas como carne de pollo, pavo, huevos, entre otros, no constituyen un riesgo para la salud de los consumidores.

Las aves que migran en América son las que podrían traer el virus de la influenza aviar al país. (Antonio Alfaro)

“SENASA solicita a los establecimientos avícolas aumentar al máximo las medidas de bioseguridad y las buenas prácticas de producción avícola para evitar exponer sus aves. Asimismo, a los dueños de aves de traspatio se les hace un llamado para que las mantengan en confinamiento, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres que podrían ser posibles portadores del virus”, advirtió el MAG.

Javier Zamora, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, hace un llamado a todo el cuerpo médico veterinario nacional a estar más atento que nunca ante cualquier ave con sintomatología parecida, extremar medidas de bioseguridad en las granjas avícolas y realizar el reporte que corresponde al SENASA o al SINAC de la manera más rápida para la toma y envío de muestras para el correspondiente diagnóstico.