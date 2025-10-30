Nacional

Pancito saca de apuros: la receta fácil y deliciosa para cualquier momento

Un pancito casero que se prepara en minutos y queda suave, esponjoso y perfecto para acompañar con mantequilla o queso crema

Por Redacción LT y Chef Candy

Si busca una receta fácil y rendidora para acompañar el desayuno o el café de la tarde, este pancito casero es la opción ideal. Su textura suave y sabor delicado lo hacen perfecto para untar con mantequilla, queso crema o incluso disfrutar solo.

La receta, compartida por la Chef Candy, combina ingredientes básicos y un método muy práctico: parte del proceso se hace en licuadora, lo que la vuelve rápida y accesible para cualquier nivel de cocina.

Pancito saca de apuros: la receta fácil y deliciosa para cualquier momento
Con esta receta deliciosa, el desayuno o la merienda se vuelven momentos especiales. (Chef Candy/Chef Candy)

Preparación sencilla paso a paso

En un tazón, coloque la harina de fuerza (la que tiene mayor cantidad de proteína). En la licuadora, agregue la leche tibia, el aceite, el huevo, la sal y el azúcar. Licúe durante dos minutos. Detenga la licuadora, añada la levadura y mezcle nuevamente por unos 30 segundos.

Vierta poco a poco la mezcla líquida sobre la harina y mezcle con espátula o cuchara de madera hasta lograr una masa lisa y algo pegajosa. Cubra el recipiente con un paño seco y deje reposar 45 minutos en un lugar cálido.

Pancito saca de apuros: la receta fácil y deliciosa para cualquier momento
Esta receta fácil combina ingredientes básicos y un método rápido en licuadora. (Chef Candy/Chef Candy)

Horneado y toque final

Engrase un molde (ya sea cuadrado o redondo), coloque la masa y hornee a 350 °F (180 °C) por unos 20 minutos. Luego, retire del horno, barnice con mantequilla de ajo y espolvoree las especias de su preferencia. Regrese al horno por 8 a 10 minutos más.

Para un sabor aún más especial, puede añadir queso parmesano dentro de la mezcla y en la parte superior antes de hornear.

Este pancito casero es ideal para compartir en familia y se convertirá en una receta recurrente en su cocina.

Pancito saca de apuros: la receta fácil y deliciosa para cualquier momento
El pancito casero de Chef Candy es ideal para acompañar el café o el desayuno. (Chef Candy/Chef Candy)

Contacte a la chef Candy

Chef Candy – Academia y Tienda: Teléfono: 2260-6192 | WhatsApp: 7019-1534

Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

Pancito saca de apuros: la receta fácil y deliciosa para cualquier momento
El pancito casero puede llevar queso parmesano para un sabor más intenso. (Chef Candy/Chef Candy)
Redacción

Redacción LT

Las notas con la firma "Redacción LT" son meticulosamente elaboradas por talentosos miembros de nuestro equipo editorial, bajo la atenta supervisión del editor de la sección correspondiente.

