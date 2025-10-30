Pancito saca de apuros: la receta fácil y deliciosa para cualquier momento

Si busca una receta fácil y rendidora para acompañar el desayuno o el café de la tarde, este pancito casero es la opción ideal. Su textura suave y sabor delicado lo hacen perfecto para untar con mantequilla, queso crema o incluso disfrutar solo.

La receta, compartida por la Chef Candy, combina ingredientes básicos y un método muy práctico: parte del proceso se hace en licuadora, lo que la vuelve rápida y accesible para cualquier nivel de cocina.

Con esta receta deliciosa, el desayuno o la merienda se vuelven momentos especiales. (Chef Candy/Chef Candy)

Preparación sencilla paso a paso

En un tazón, coloque la harina de fuerza (la que tiene mayor cantidad de proteína). En la licuadora, agregue la leche tibia, el aceite, el huevo, la sal y el azúcar. Licúe durante dos minutos. Detenga la licuadora, añada la levadura y mezcle nuevamente por unos 30 segundos.

Vierta poco a poco la mezcla líquida sobre la harina y mezcle con espátula o cuchara de madera hasta lograr una masa lisa y algo pegajosa. Cubra el recipiente con un paño seco y deje reposar 45 minutos en un lugar cálido.

Esta receta fácil combina ingredientes básicos y un método rápido en licuadora. (Chef Candy/Chef Candy)

Horneado y toque final

Engrase un molde (ya sea cuadrado o redondo), coloque la masa y hornee a 350 °F (180 °C) por unos 20 minutos. Luego, retire del horno, barnice con mantequilla de ajo y espolvoree las especias de su preferencia. Regrese al horno por 8 a 10 minutos más.

Para un sabor aún más especial, puede añadir queso parmesano dentro de la mezcla y en la parte superior antes de hornear.

Este pancito casero es ideal para compartir en familia y se convertirá en una receta recurrente en su cocina.

El pancito casero de Chef Candy es ideal para acompañar el café o el desayuno. (Chef Candy/Chef Candy)

Contacte a la chef Candy

