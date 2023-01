Pandemia retrocedió décadas de avances en la igualdad hacia las mujeres

La pandemia hizo que se retrocediera lo que se había logrado en temas de igualdad. Foto: José Cordero / Ilustrativa (Jose Cordero)

La pandemia del covid-19 se trajo abajo décadas de avances en materia de igualdad hacia las mujeres.

Monserrat Sagot, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (Ciem), de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuenta con tristeza que los últimos estudios que han hecho demostraron ese retroceso en el país, pero se sabe bien que este no es un fenómeno que solo afectó dentro de nuestras fronteras.

Un estudio publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló datos alarmantes, dice que al paso que va el mundo, faltan unos 300 años para que se logre la igualdad entre hombres y mujeres.

La directora del Ciem explicó, según la realidad de nuestro país, dónde están las principales brechas de género.

“Los estudios que se han hecho indican que el área de la desigualdad económica es probablemente una de las más problemáticas, eso tiene que ver con el desigual acceso de las mujeres, por ejemplo, al empleo de calidad, es por eso que la tabla de desempleo de las mujeres dobla prácticamente en muchas ocasiones la de los hombres.

Faltarían 300 años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Foto: Cortesía. (Cortesía )

“Tiene que ver también con la falta de acceso de las mujeres a los créditos. Las tasas de crédito de las mujeres en los diferentes bancos son realmente muy, muy bajas, esto va muy de la mano al acceso de las mujeres a la propiedad, un porcentaje de las propiedades del país está en manos de los hombres y repercute en que las mujeres no tengan respaldo para solicitar créditos”.

¡Qué injusticia! Este es perfil de viejitos que más abandonan en el país

Implacable

La especialista asegura que el periodo de la pandemia fue duro con las mujeres, ya que fueron las que sufrieron las más devastadoras consecuencias y que probablemente no se van a recuperar en muchas décadas.

“Los avances que se habían dado en Costa Rica en términos de acceso a empleo, a recursos materiales, créditos y económicos, por mencionar algunos, la pandemia los tiró para atrás varias décadas”, manifestó.

Aunque cueste creerlo, en Costa Rica todavía hay trabajos en los que una mujer gana menos que un hombre solo por su género.

Sagot dice que en nuestro país esa diferencia es menor que en otros países, pero no deja de ser preocupante.

Todavía en Costa Rica hay mujeres que ganan menos solo por su género. Foto: Archivo.

Debido a su trabajo, Monserrat ha conocido casos en los que mujeres, incluso con estudios universitarios, se han topado con una gran dificultad para conseguir trabajo, sobre todo las mujeres más jóvenes.

“De forma repetida, las mujeres dicen en las entrevistas que sufren violencia sicológica, física, o sexual de parte de su pareja o de personas cercanas y eso se convierte en un impedimento muy grande para lograr sus objetivos porque las marca, las hace vulnerables, les pone más trabas de las que ta la sociedad tiene.

“Además, gran parte de las mujeres, cuando llegan a conseguir un trabajo en el que más o menos se sienten cómodas, tienen que lidiar casi de forma cotidiana con el hostigamiento sexual en el empleo”.

Video: Financista de Rodrigo Chaves reveló a quién le dio cheques millonarios

Gran reto

Sagot dice que aunque el país ha hecho un esfuerzo por reducir las brechas de género y hasta ha implementado leyes en ese sentido, todavía hace falta mucho por hacer.

“A pesar de los cambios que ha habido, porque sí se han dado, no ha habido una distribución igualitaria de las tareas de cuido y del trabajo doméstico, eso le pone a la mujeres un gran impedimento para salir al mundo del trabajo.

“Los estudios apuntan a que se necesitan políticas públicas de Estado, una especie de convencimiento social de que hay que redistribuir mejor los recursos de la sociedad”, aseguró.

La violencia que sufren la mujeres las hace vulnerables y pone aún más trabas. (Shutterstock.com)

Hay países en los que la situación es mucho peor que en Costa Rica porque los derechos de las mujeres han quedado completamente en el olvido, es por eso que el estudio de la ONU indica que, de no tomarse medidas inmediatas, los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres, los que tampoco protegen los derechos de las mujeres dentro del matrimonio y en la familia y los que no garantizan la igualdad de derechos de propiedad y control de las tierras, podrían seguir existiendo por muchas generaciones más.

Hay buenas noticias con las pruebas prácticas de manejo en febrero y marzo

“Si se mantiene el actual nivel de progreso, el informe estima que se necesitarán hasta 286 años para cerrar las brechas en materia de protección legal y en eliminar las leyes discriminatorias, 140 años para alcanzar la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, y al menos 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales”, dice el estudio de la ONU.

Además, revela que para erradicar el matrimonio infantil de aquí a 2030, el progreso debe ser 17 veces más rápido que el que se produjo durante la última década, detalla el informe.