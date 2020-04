“Me ha ido super bien con el teletrabajo, hago el programa Café Nacional todos los días de 8 a 9:30 am y luego me devuelvo a mi casa a terminar mi jornada. Buscar invitados, hacer el guion y algunas notas para el programa. Me he sentido supercómoda y con la posibilidad de sentirme segura en esta situación del COVID-19”, contó.