Papa Francisco asegura que dictadura de Daniel Ortega es “hitleriana”

El papa Francisco, máximo jerarca de la iglesia católica a nivel mundial, por fin brindó declaraciones sobre la situación que vive Nicaragua y, principalmente, la iglesia católica en este país, en el cual el régimen de Daniel Ortega mantiene preso al obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos.

Papa Francisco habla por primera vez de manera contundente sobre la situación de Nicaragua. (-/AFP)

Ante esta situación diferentes conferencias episcopales del mundo se han pronunciado en rechazo a estas acciones dictatoriales; entre ellas, la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Además, un mes después de conocerse la sentencia contra el obispo de Nicaragua, el papa Francisco reaccionó y en una entrevista al medio de comunicación Infobae, el papa aseguró que la dictadura de Daniel Ortega es “hitleriana”, por mantener como preso político al obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.

El Sumo Pontífice agregó que “es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”, respondió el papa.

Monseñor Rolando Álvarez sentenciado a 26 años de prisión en Nicaragua. (STR/AFP)

La respuesta del papa Francisco se dio luego que el periodista le cuestionara sobre la situación del país vecino, la detención del obispo, el destierro de los 222 nicaragüenses y la prohibición de las procesiones de Semana Santa todo bajo la orden de Daniel Ortega.

Desde las protestas y asesinatos de 2018 el papa Francisco no se había pronunciado de manera contundente sobre el tema y esta es la primera vez que el Sumo Pontífice lo hace.

Reacción de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Por su parte, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica han expresado su solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez, los obispos, la Iglesia y el pueblo de Nicaragua luego de los acontecimientos ocurridos en esa nación.

“Elevamos nuestra plegaria confiados en el Señor de la paz, para que prevalezca el diálogo y el respeto en beneficio de todos los habitantes de este hermano país, para que cesen las persecuciones e impere la justicia”, expresaron los religiosos costarricenses.

Los Obispos de Costa Rica se solidarizan con el obispo de Nicaragua. (Cortesía Radio Santa Clara)

De igual manera, han exhortado a los sacerdotes para que puedan ofrecer esta intención en las Eucaristías y a todo el Pueblo Santo de Dios a unirse en una actitud de oración constante, por monseñor Álvarez.