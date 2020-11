“¿Qué me dijo el papa? Que me estaba esperando”. En los micrófonos de Radio Vaticano, Diego Armando Maradona lanza un mensaje de paz: “Deberíamos dejar muchas cosas de lado y buscar la paz. Creo que este juego (de fútbol) rompe un poco la idea de que los jugadores no hacemos nada por la paz: ¡es todo lo contrario! Lo que queremos es que la gente tome conciencia de que lo mejor para todos es la paz y ayudar a los niños que menos tienen.