Papás deben evitar pedir reuniones presenciales con los profesores

El ministerio de Educación Pública (MEP) les recomienda a los tatas que no pidan reuniones presenciales con los profesores de sus hijos durante estos tiempos de pandemia.

De acuerdo al ministerio esas reuniones es mejor que sean virtuales o que lo que necesite decirle al profesor de su hijo lo haga por WhatsApp o mensaje de texto; para evitar contactos y con estos posibles contagios.

Sin entrar. Los papás pueden acompañar a sus hijos hasta la entrada del centro educativo, pero no entrar. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

El próximo 19 de enero finaliza el curso lectivo 2021 y entre el 20 y 21 de enero se realizarán las graduaciones a las que podrán asistir solo el estudiante que se va a graduar junto a dos personas, nada más.

“Se sugieren las restricciones de reuniones presenciales, la atención de padres, madres o tutores de menores, utilizar espacios ventilados y disminuir las aglomeraciones en las entradas de los centros educativos”, destaca el MEP.

Si para algún tata se vuelve superurgente tener una reunión con algún profesor, orientadora o director, es importante que recuerde que si no tiene al menos dos vacunas contra el covid-19, lo cual puede demostrar con el código QR, tarjeta de vacunación o por medio de la aplicación para celulares EDUS, no lo van a dejar entrar al centro educativo, de acuerdo a la orden dictada por el ministro de Educación, Steven González Cortés.

No olvide que hay excepciones para que un estudiante no esté vacunado, una de ellas es que por su condición de salud no pueda, algo que deberá comprobar con un documento médico, además, podrán ir a clases sin mascarilla solo los estudiantes con discapacidad que presenten alteración en su conducta si la usan.

González confirmó el pasado 4 de enero el regreso al 100% de presencialidad en el curso lectivo 2022, asegurando que es necesario para los estudiantes, debido a que las condiciones no han sido las mismas para todos.

“Es fundamental el trabajo en equipo, todos en el sistema educativo son fundamentales en este momento; un guarda alerta, una cocinera, la maestra, la secretaria, el padre o madre de familia, todos tenemos que colaborar para beneficio del estudiantado en el país”, dijo. González.