Esto hicieron papás de estudiantes a los que les pidieron llevar el papel higiénico al colegio

A los estudiantes del Colegio de Gravilias, en Desamparados, se les hizo un pedido muy inusual a partir de esta semana.

Según informó el centro educativo, a través de sus redes sociales, todos los estudiantes tendrían que empezar a llevar papel higiénico y toallas sanitarias, a partir de este lunes 16 de junio.

El Colegio de Gravilias, en Desamparados, hizo una petición poco usual a los papás de sus estudiantes. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

En La Teja nos dimos una vuelta tempranito en el colegio, para conversar con algunos de los papás y estudiantes sobre esta situación y, nos llevamos la sorpresa de que no todo es lo que aparenta.

Como los diablos

Como era de esperar, algunos de los papás pegaron el grito, bastante molestos, alegando que es una barbaridad de situación.

“Nos agarró por sorpresa, uno asume que es el colegio el que les da todo. Vea, el alquiler de este edificio es muy alto”, dijo doña Ingrid Peña.

“20 millones, supuestamente”, interrumpió su esposo, don William.

“Entonces, es muy alto, como para que vengan a decirme que no pueden sacar papel. Si el ministerio tiene tanta plata para pagar un edificio tan caro, ¿cómo no hay para papel?“, continuó doña Ingrid.

En este momento, el Colegio de Gravilias y el MEP están alquilando el edificio de la Universidad Panamericana, mientras que realizan arreglos en el edificio principal. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

“En la escuela, al inicio del año, piden cosas de limpieza y así, pero uno piensa que eso es solo en la escuela, ya en un colegio deberían de asumir los gastos”.

Pero, si algo nos llamó la atención es que, según denunciaron los papás, no es la primera vez que sucede algo así.

“Vieras que sí ha pasado antes. Una vez, también se quedaron sin jabón para lavarse las manos y, eso significó que estuvieron con un virus”, denunció don Juan, quien prefirió no dar su apellido para ahorrarse problemas.

“Ahora es el papel higiénico, siempre es algo”, dijo molesto. “No es normal, es un colegio y debería de haber un presupuesto para esas cosas, son cosas básicas de salud”.

“De hecho, nos agarró por sorpresa y mi esposa estaba muy molesta. Se supone que deberían de tener un stock, alguien debería estar monitoreando eso y avisar con anticipación”.

Muchos de los papás no estaban para nada contentos con la situación. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

En su caso, don Juan nos contó que el rollo de papel lo sacó de las reservas de su casa y que siempre intenta mandar a su hijo con un jabón personal.

“Por lo mismo, porque sabemos que en cualquier momento se quedan sin jabón y es bastante peligroso”.

Lo normal

Al otro lado de la moneda, algo nos llamó la atención, es que muchos de los papás, están de acuerdo con la medida.

“En realidad yo no sabía, la que me dijo fue mi mamá, pero eso es algo que siempre se ha hecho, desde la escuela. Nosotros siempre mandábamos papel higiénico, servilletas y jabón líquido”, nos contó doña Ximena Mora.

“Es ridículo, un papel higiénico no está pegado del techo. Ahorita es que se me olvidó dárselo, porque le estaba haciendo exámenes, pero ya mañana lo puede traer, no veo que sea un problema. No es algo de otro mundo”.

Otra que piensa igual fue doña Yorleny Villalobos, a quien no la agarró por sorpresa la noticia.

Doña Yorleny aclaró que, desde hace un tiempo, se les viene avisando de esta situación. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

“Ellos estaban avisando, se comunicaron por internet y por WhatsApp y, la verdad es que me parece bien, es la independencia de cada niño. No me molesta”, dijo.

Ella también nos confirmó que es una práctica que vienen aplicando desde hace muchos años. Incluso, nos reveló que todo se debe a que el papel se está desperdiciando dentro de la institución.

Doña Ximena, quien acompañó a su hija hasta el portón del centro educativo, está de acuerdo con la medida. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Por su parte, doña Rebeca se puso la mano en el corazón

“Si el colegio está pasando por este problema, ¿qué se va a hacer? Hay situaciones en las que uno también tiene que colaborar. Si necesitan, ni modo, hay que mandarlo”, dijo, antes de proponer que se debería de hacer una recolecta para evitar este problema a futuro.

Eso sí, una situación que nos preocupó fue que doña Rebeca contó que sus hijos le han dicho que, a raíz de toda esta situación, han preferido no usar el baño.

“Me dicen que con costos solo orinar y sí, está mal, cada uno tiene necesidades”.

Silencio

En La Teja conversamos con algunos de los estudiantes de este colegio, quienes, por razones de seguridad, no se van a revelar sus nombres y, según nos dieron a entender, quedaron bateados sobre toda la situación.

De cuatro con los que conversamos, ni uno solo sabía que tenía que traer papel higiénico y, mucho menos, estaban al tanto del porqué.

Nos dimos una vuelta por un súpermercado cercano y pudimos ver que había papel higiénico hasta para tirar para arriba. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

También, tratamos de conversar con el director del colegio, Benlly Salazar y, si bien lo buscaron por todo lado, al parecer, se encontraba en una reunión.

Lo esperamos un par de minutos, antes de que el oficial del centro educativo nos informara que el colegio no se iba a referir al tema y que sería el Ministerio de Educación Pública, quienes emitirían un comunicado.

El MEP se limitó a decir que se trata de un tema de presupuestos.

“Muchos centros educativos realizan acciones y estrategias para que las finanzas sean positivas”, se lee en su respuesta.

“Son estrategias institucionales que se utilizan para bajar costos operativos y atender necesidades fundamentales como el pago de electricidad, agua y demás servicios fundamentales que se presentan en el Centro Educativo”.

“Además, la administración le solicitó a la junta un pedido de estos insumos; sin embargo, la administración del centro educativo recurrió a esta estrategia para hacer conciencia en la población estudiantil, de que debe hacerse un uso racional de los recursos, dado que los estudiantes utilizan de forma irracional los suministros”.