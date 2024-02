Para caerse de espaldas: Señora espera desde el año pasado el resultado de una mamografía

Doña Gilda Aburto se sometió a una mamografía en octubre del año pasado y aún sigue esperando el resultado de su examen. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La incertidumbre por no conocer el resultado de una mamografía tiene a una señora de 67 años muy preocupada y molesta, porque desde octubre del año pasado se sometió a este examen y parece que en el Hospital México se están haciendo a los rusos con el chequeo.

Doña Gilda Aburto es periodista y contó a La Teja que a inicios del año pasado comenzó a sentir un dolor en el pecho izquierdo y tenía unas pelotitas.

Además, se le hundió el pezón de esa mama, perdió peso de forma repentina, bajó 16 kilos en corto tiempo y sentía que le faltaba la energía. Por eso buscó que la atendieran para conocer qué tiene y al día de hoy, desconoce si sufre de cáncer de mama.

Lo primero que hizo esta vecina de Tibás fue acudir a la clínica Coopesaín, que se localiza en Tibás, para que la vieran y de ahí la mandaron de una para la clínica Clorito Picado, en donde la refirieron a la clínica de mama.

Antecedente. Gilda aseguró que una prima suya falleció de cáncer de mama.

Asegurada espera resultado de mamografía desde octubre del año pasado

En la clínica de mama de ese centro médico le comentaron que lo más recomendable era que se hiciera una mamografía en el Hospital México, el examen era casi que urgente y ahí comenzó su calvario. La paciente se practicó este examen el 6 de octubre y un mes después le dieron una cita para conocer el resultado.

“La doctora de la clínica de mama de la Clorito me dio cita para noviembre, pero para mi sorpresa no estaba listo y me programó una nueva cita para diciembre, pero tampoco apareció el resultado.

“Terminé el año sin el resultado de la mamografía y me dieron otra cita para el 10 de enero y la verdad ya estaba molesta, porque sigo sin entender por qué no me dan el resultado del chequeo. No sé si requiero tratamiento y sigo esperando”; manifestó.

La señora está molesta, porque cree que al igual que ella, muchas mujeres están esperando el resultado de la mamografía. Archivo / Graciela Solís. (Graciela Solis)

Sin una luz

A Gilda le volvieron a dar otra cita, ahora para marzo, a ver si los resultados ya estarán en el sistema Edus (Expediente Digital Único en Salud).

Esta paciente reconoció que en la clínica de mama de la Clorito Picado están muy preocupados, porque no entienden por qué no aparece el resultado de su examen, que es muy extraño que pasaran los meses y no tengan conocimiento del chequeo al que se sometió.

“En esa cita, me dieron una copia de la referencia y me pidieron que fuera a Rayos X del Hospital México, para consultar el resultado de la mamografía y así lo hice a finales de enero.

Gilda espera que en el Hospital México le den pronto el resultado de su mamografía. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“A finales de enero me fui al Hospital México. Cuando consulté por mi caso, un trabajador del hospital me cerró la ventana en la nariz, y me dijo que ‘volvía en dos horas’. Como si no fuera suficiente lo que estoy pasando, le pedí, le rogué que me atendiera, ¿cómo me iba a dejar ese tiempo ahí esperando? Y luego de explicarle me atendió, pero ahí no estaba el resultado”, recordó.

Aburto tuvo que ir a la dirección de Rayos X del México, para ver qué había pasado con el resultado, por qué no aparecía, pero lo que más la tiene sorprendida es la respuesta del personal del hospi.

“Una muchacha me dijo que quién sabe cuándo estaría el reporte, porque no tienen un doctor que analice los resultados.

398 mujeres fallecieron por cáncer de mama en el 2022.

“¿Cómo es posible que no haya nadie que pueda ver los resultados? Seguramente, al igual que yo, hay muchas más mujeres que están esperando por el resultado, posiblemente perdiéndose la oportunidad de recibir tratamiento a tiempo o es capaz que a algunas les dicen que ya no hay nada que hacer, que quizás tengan que someterse a una mastectomía y no saben nada. Es una injusticia”, destacó.

Gilda añadió que la doctora de la clínica de mama de la Clorito afirmó que podrían ordenar que se haga otra mamografía, pero se corre el riesgo de sobreirradiarla y no quieren ocasionarle un daño mayor.

“Ahora tenemos que esperar a que pasen dos años, para poder hacerme una nueva mamografía. Antes de esto, mi familia no sabía nada, yo no quería preocuparlos, pero es necesario denunciar, soy optimista, pero la mamografía me la enviaron de forma urgente, pero no hay excusa para decir que no tienen un médico para que no vean las mamografías.

“Aquí es donde uno se pregunta para qué las campañas contra el cáncer de mama, si cuando las pacientes necesitan atención no hay ayuda para ellas, es muy triste”, dijo.

Respuesta del hospital México

La Teja consultó al Hospital México sobre el caso de esta asegurada y en el departamento de prensa expresaron que “en término de unos diez días estará el reporte en la aplicación Edus”.

Vamos a ver, porque lo mismo le dijeron a doña Gilda desde noviembre.