Para el ganador del código Teja el premio es como un regalo de cumpleaños adelantado

Don Olman ha ganado tres veces con el código Teja (Cortesía)

Un fiel seguidor de La Teja fue el ganador de una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

El ganador fue Olman Abarca Morales, a quien el premio lo sorprendió en el mejor momento porque está en su semana de cumpleaños.

“Justamente el premio me queda en el cumpleaños porque el domingo cumplo años, le decía a mi señora que son cosas que pasan, entonces me cayó de película. He ganado tres veces y esta es la primera vez que me cae en la semana de cumpleaños”, contó.

Morales espera usar el premio en sus ojos y es que asegura que a los 82 (la edad que cumple este domingo), los anteojos son más que necesarios.

“Lo voy a usar para mí, claro, ya uno a estas alturas, con 82 años, tiene que estar muy atento con la vista y cuidarla mucho, entonces lo voy a usar en un cambio de lentes”.

Este vecino de Tarbaca, de Aserrí, y su esposa, son suscriptores de La Teja y aseguran que le saca el máximo provecho a todo nuestro contenido.

“Yo la leo toda, llega aquí a las cuatro de la mañana y ya a la hora del desayuno me siento a leer, pero eso sí, lo primero que hago es el crucigrama. Lo leo todo, me gustan mucho los enfoques que le dan en La Teja a las noticias”, concluyó.

Don Olman y su esposa seguirán participando en las promociones, porque ya son parte de sus vidas.