Para sacar cita en el Edus tiene que saber que se va a enfermar desde unos 5 días antes

En el Ebáis de San Rafael Arriba ahora solo se pueden sacar citas por medio del Edus. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí)

En el Ebáis de San Rafael Arriba de Desamparados, desde hace unas semanas, prácticamente solo se puede sacar cita de forma virtual por medio del Edus, los únicos que pueden ir a pedir un campo de forma presencial son los adultos mayores o mujeres embarazadas.

Hace unos dos meses me hice unos exámenes de sangre y cuando me enteré del cambio, pensé en sacar una cita para que me revisaran los resultados y así ver qué tal funciona la nueva modalidad de citas. El saber que ya no tenía que madrugar para ir a hacer fila a las 4 a.m. para conseguir un campo me ilusionó mucho, pero dicha alegría duró poco.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves tiene 33 causas abiertas, ¿de qué delitos lo acusan?

Me di cuenta que las citas las liberan a las 6 de la mañana, así que el domingo 29 de octubre puse el despertador para despertarme el lunes anticos de esa hora, pero cuando me metí el sistema se pegó unos segundos y a las 6:01 a.m., cuando se despegó, ya no había espacios.

Sacar una cita para el mismo día es una misión prácticamente imposible. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí)

Al día siguiente también lo intenté, pero pasó lo mismo, el jueves fue la misma historia. Luego traté de sacar cita para otro día y resulta que la más próxima era para cinco días después, entonces me surgió la pregunta: ¿Qué pasa cuándo uno amanece enfermo y la cita más próxima que puede sacar es para cinco días después?

Al hacer un sondeo, queda claro que esa situación de tener que esperar días por sacar citas no es exclusiva de este Ebáis, sino que se repite en muchos centros médicos. Por ejemplo, en la clínica Moreno Cañas, en barrio Cuba, las citas del Edus más próximas están también para dentro de cinco días. En el Ebáis de Oreamuno de Cartago prácticamente no se pueden sacar citas para los próximos ocho días hábiles que permite ver la aplicación.

En la clínica Carlos Durán revisamos las citas el 31 de octubre y hasta el 13 de noviembre aún no había espacios disponibles, por lo que los pacientes prefieren pedir citas por teléfono o por correo ya que aún tienen esas opciones. En el de Los Tanques de Ipís revisamos las citas del Edus del 2 al 8 de noviembre y no había espacio.

En muchos Ebais ahora solo se puede sacar cita de forma virtual. Foto: Cortesía. (Cortesía )

La exministra de Salud María Luisa Ávila dice que este es un tema complicado porque realmente no hay una forma en que se pueda solucionar de manera fácil.

“Los Ebáis, que son equipos básicos de atención integral de salud, fueron desarrollados para llevar salud y prevención a las comunidades, pero obviamente donde llega un médico, surgen necesidades de enfermedades y una de las cosas que habíamos dicho, y que en eso creo que hay que trabajar, es el replantearse el modelo de atención primaria y el primer nivel de atención, que son dos cosas diferentes.

LEA MÁS: ¡Atención! Estos síntomas en niños podrían ser señales de cáncer

“Ese primer nivel de atención son los Ebáis y no deberían atender emergencias sino atender el control de asmáticos, diabéticos, hipertensos, visitar hogares, en fin, hacer una medicina preventiva, pero usted me dirá entonces que a dónde van a ir las personas que tienen una emergencia, deberían ir a una clínica con una mayor capacidad de resolución o hacer un cambio en el modelo de atención de estos centros”, manifestó.

Para conseguir una cita para el mismo día, algunas personas llegan a esperar que algún paciente falte y quede un espacio. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí)

Evitar venta de campos

Al consultarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por qué habían hecho el cambio de las citas, de la modalidad mixta a la virtual, en el Ebáis de San Rafael Arriba, dijeron que fue atendiendo la instrucción de la Gerencia Médica, girada mediante un oficio del 16 de noviembre del 2022.

“Considerando la solicitud de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia Médica, Dirección de Red y Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, para mitigar las filas y los tiempos de espera prolongados en la atención de los usuarios desde inicios de este año, así como atendiendo la insatisfacción que muchos usuarios habían manifestado por largo tiempo sobre la ‘venta de campos’, y tomando en cuenta el riesgo al que se ven expuestos por asaltos, inclemencias del tiempo y otros, el Área de Salud consideró importante modificar el sistema de otorgamiento de citas y ampliarlo al 100% digital. Se consideró que sería una mejora para la población”, detalló la institución.

La Caja dijo que la saturación que presenta el sistema puede deberse a que, quizá, antes eran menos los usuarios que sacaban citas por los inconvenientes mencionados, por eso ahora rinden menos.

Evitar las filas y los riesgos que implican son parte de los motivos por los que se están virtualizando las citas. Foto: Carlos González. (Carlos Gonzalez Carballo)

También le consultamos a la institución cuántos Ebáis administra actualmente y cuántos mantienen el sacar las citas presenciales, cuántos la mixta (presencial y virtual) y cuántos solo virtual.

“De acuerdo con la Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la CCSS, se administran 1.146 Ebáis. En todos ellos los usuarios pueden gestionar las citas de forma presencial, existen 1079 Ebáis que mantienen una habilitación mixta (presencial y virtual), ahora bien, para el caso de la asignación de solo tipo virtual, el sistema no limita que se asignen citas de forma presencial, por lo tanto, la asignación de cita es de forma mixta para aquellos que habilitan medios virtuales”.

LEA MÁS: Vecino de Cristo Rey: “Chiquillo lavé tumbas para ganar dinero, ahora la que lavo es la de papá”

Pese a las afirmaciones de la Caja, los usuarios de los Ebáis de solo tipo virtual, aseguran que la única manera en la que pueden conseguir una cita de forma presencial es llegando en la mañana y sentándose a esperar que quede un espacio porque algún paciente con cita no llegó, un lujo que muchos no se pueden permitir por sus responsabilidades familiares o laborales.

A quienes les va bien con el Edus, logran conseguir una cita para al menos cinco días después. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

Citas se liberan a la misma hora

El sistema libera todos los espacios de los distintos centros médicos a la misma hora, a las 6 a.m., la disponibilidad de citas es de acuerdo con la programación de la agenda de cada establecimiento de salud. Se puede acceder a 10 días posteriores.

Ahora bien, los usuarios con padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes o dislipidemia, además los pacientes de consulta de la atención del niño sano, atención o captación a la embarazada, atención al adolescente, adulto mayor, captación al recién nacido, entre otros, sí pueden agendar sus citas de forma presencial debido a la periodicidad en la que debe ser examinados.

La Caja confirmó que esta estrategia de virtualizar las citas se seguirá extendiendo por el territorio nacional. Al consultar si es legal y constitucional obligar a los usuarios a tener que sacar cita de forma virtual, la institución informó que “no pretenden obligar al usuario, sino más bien ofrecer un medio más eficiente y seguro para las personas usuarias de los servicios de salud. Pero continúa recibiendo a las personas que prefieren gestionar sus citas de manera presencial”.

Cada vez es menos común ver largas filas en la madrugadas en los Ebáis. Foto: Mayela López.

Al preguntar qué pasa con las personas que por alguna razón no tienen acceso al Edus, la Caja dice que los establecimientos de salud continúan dando citas presenciales en esos casos especiales.

“La población tiene la oportunidad de autorizar a otras personas para que les colaboren a gestionar sus citas por medio del app Edus, alternativa que también tienen los tutores legales de niños menores de 12 años”, informó la Caja.