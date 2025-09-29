Paracetamol: el medicamento común que podría dañar el corazón, esto se sabe

El paracetamol es uno de los médicamentos más comunes en el mundo (ChatGPT/ChatGPT)

El paracetamol, uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para aliviar el dolor y la fiebre, podría tener efectos negativos en la salud cardiovascular si se consume sin control.

Según información publicada por Infobae México, basada en datos del Hospital Houston Methodist, este fármaco puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas en pacientes vulnerables.

LEA MÁS: ¿Puede el paracetamol en el embarazo causar autismo?

El riesgo oculto detrás de un fármaco cotidiano

Según Infobae México, el paracetamol podría dañar el corazón cuando se consume en exceso o combinado con descongestionantes. Expertos del Hospital Houston Methodist alertan sobre sus riesgos cardiovasculares.Según informó la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, el hecho se dio el 21 de febrero. El producto pertenece a la empresa Laboratorios Stein S. A.Fotos ilustrativas. Foto Jorge Castillo (Jorge Castillo)

Aunque suele considerarse seguro, especialistas del Hospital Houston Methodist advirtieron que el uso prolongado o en exceso del paracetamol puede generar hipertensión. Este aumento de la presión obliga al corazón a trabajar más y, en personas con antecedentes médicos, eleva las probabilidades de infartos o insuficiencia cardíaca.

LEA MÁS: ¿Qué es el ayuno intermitente y por qué tantas personas lo usan para bajar de peso?

De acuerdo con la información divulgada por Infobae, la combinación del paracetamol con descongestionantes comunes como fenilefrina o pseudoefedrina puede potenciar los efectos adversos sobre el sistema cardiovascular.

Casos y advertencias médicas

El doctor Sadeer Al-Kindi, cardiólogo preventivo del Hospital Houston Methodist, explicó que muchas veces los medicamentos de venta libre se asumen como totalmente seguros, pero su uso prolongado sin supervisión médica puede ser dañino.

El consumo crónico de paracetamol está asociado al incremento de la presión arterial, considerado uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares graves.

Alternativas y recomendaciones

En lugar de este medicamento hay otras opciones como soluciones salinas, inhalación de vapor o antihistamínicos, siempre bajo indicación médica, para tratar síntomas leves de resfriado o congestión. También insisten en la importancia de evaluar la historia clínica de cada paciente antes de recurrir al paracetamol de manera continua.

La advertencia cobra mayor relevancia porque muchos productos para resfriado incluyen paracetamol en su fórmula, lo que aumenta la exposición al medicamento sin que los consumidores lo noten.

El paracetamol puede aumentar la presión arterial (Canva/Canva)

*Nota realizada con IA*