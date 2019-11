“Por ejemplo, yo soy vegana (no come carnes) y por lo general tomo 500 mililitros de orines una vez a la semana (martes o miércoles) para controlar los dolores que tengo. Un día antes me preparo dos litros de batidos verdes con cítricos, eso ayuda a eliminar las toxinas de la orina y al día siguiente uso mis orines como remedio natural”, añadió.