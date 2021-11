Parque Diversiones afina cada detalle para la gran reapertura este 1 de diciembre

Una mañana del 2017, don José Lombardo Ramírez, de 74 años, vio en nuestro periódico un anuncio en el cual el Parque Diversiones anunciaba que andaba en busca de adultos mayores para que trabajaran con ellos.

Sin pensarlo mucho alistó los papeles y fue a dejarlos a La Uruca. Quién quita un quite, pensó.

Super feliz. Don José está más que feliz por volver a ser el maquinista del Parque. Cortesía. (Eduardo Vega Arguijo)

Para alegría de este pensionado que durante años fue técnico de mantenimiento industrial de las lavanderías Martinizing, lo llamaron y le dieron trabajo.

Feliz de la vida, don José se unió a la gran familia del parque y casi desde el comienzo le dieron una gran misión: ser el conductor del trencito que pasea a los visitantes por todo el lugar, aunque también le ha tocado controlar otras atracciones mecánicas.

“Me he sentido muy bien, muy realizado. El Parque Diversiones les da tremendas alegrías a los niños y a los jóvenes, además, es superimportante para nosotros, los de la tercera edad. Normalmente a nosotros nos hacen sentir que sobramos, que ya no somos importantes ni útiles, pero aquí me han dado gran importancia, me han hecho sentir útil y soy uno más de los que trabaja, eso me llena de orgullo”, cuenta don José Lombardo.

Control total. Geovanny Romero Mora, examina todos los detalles del Teletren. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“He dado buen resultado, mis jefes están satisfechos. Me agrada mucho el trabajo porque es algo que me alegra, me rejuvenece”, nos contó el miércoles 17 de noviembre, cuando visitamos el parque para ver cómo va todo de cara a la reapertura, que será el 1 de diciembre.

Llegó el gran día

Desde hace varias semanas hay muchos trabajadores del Parque Diversiones poniéndole bonito para tener todo listo cuando llegue el gran día de la reapertura.

El cierre de ese lugar tan querido por los costarricenses causó mucha tristeza en marzo del 2020. Fue como una señal de que, efectivamente, estábamos por comenzar una etapa muy difícil para todo el país.

Don José tiene ahora 78 años y le causa dolor recordar el 15 de marzo del 2020, el último día que el parque abrió antes de que la pandemia obligara a poner los candados.

Fue un domingo y ni él, ni sus compañeros imaginó que pasarían 20 largos meses antes de regresar.

“Yo lo único que hacía era pensar en cuándo abrirían de nuevo. Fue un largo tiempo de espera. Cuando el 25 de octubre (de este 2021) nos dijeron que íbamos a volver y entendí que también querían que yo volviera, me llené de alegría”, recordó.

Más de 42. En todo el Parque habrá más de 42 lavamanos como este que le mostramos. Foto Eduardo Vega Aguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

La platica que se gana como maquinista es de muchísima ayuda en su hogar, por eso durante el tiempo de cierre la economía familiar se resintió.

“El próximo seis de diciembre cumplo 57 años de casado”, nos dice inflando el pecho de orgullo. “Tengo tres hijos, siete nietos y siete bisnietos. El tiempo sin parque nos mantuvimos con mi pensión, que es la mínima, y con el empujón que nos pega un hijo. Una de las grandes salvadas fue que el Parque Diversiones nos dio todos los meses un diario, fue una bendición”, explica.

De cara a la reapertura, don José no cuenta los días, cuenta hasta los minutos por las ganas de trabajar de nuevo. “Tengo una gran euforia porque ya se abra, siento una alegría muy grande, deseo que ya sea primero de diciembre”, dice.

Por Internet. Recuerde que las entradas se compran solamente en: boleteria.parquediversiones.com o por el WhatsApp 6161-0561. (Eduardo Vega Arguijo)

“El parque le hace falta al país, ya es parte del tico. Me hace falta ver la gente, sus alegrías, sus sonrisas. Claro, sabemos que ahora hay que respetar al máximo los protocolos y así lo haremos, por ejemplo, en el tren se sentarán en burbujas en cada vagón, todo tenemos que cuidarnos mucho”, asegura don José, quien volverá a conducir el trencito con sus dos vacunas contra el covid-19 bien puestas.

En el parque tienen una política de contratación de adultos mayores; antes de la pandemia eran seis y todos se mantienen en sus puestos para este 1 de diciembre.

Probando todo. Joseph Araya Villalobos y Carlos Muñoz Cheng, revisan los globitos. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

La fiesta está asegurada

Marcia Lobo Chaves, gerente general del Parque Diversiones, nos confirmó que el esperado día de la reapertura, a partir de las 9 a.m., todo estará puras tejas para recibir a un máximo de 5 mil personas que disfrutarán de nuevo las 30 atracciones.

“Estamos aceitando toda la maquinaria para estar listos. Se aplicarán los protocolos higiénicos aprobados por el Ministerio de Salud y también los de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones”, informó.

De miércoles a domingo. Y de 9 a.m. a 5 p.m., estará abierto el Parque, la última semana de diciembre abrirá todos los días. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)



— 9 ALEGRES HORAS. El horario durante el mes de diciembre será de miércoles a domingo de 9:00am a 5:00 p.m. y el parqueo estará abierto desde las 8:00 a.m. Lunes y martes permanecerá cerrado. La última semana de diciembre se abrirá todos los días de 9 a.m. a 5 p.m.

“La gente deberá cumplir, entre otras cosas, tres requisitos infaltables: uso de mascarilla en todo momento, lavado constante de manos, para eso hemos colocado más de 42 lavamanos en todo el parque, además hay lavado de manos antes de entrar a las instalaciones, y mantener siempre el distanciamiento de 1,8 metros entre personas y burbujas”, explica la gerente.

Bien demarcado. Cada zona de ingreso a los juegos, tiene una excelente demarcación para respetar el distanciamiento. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Mascarilla siempre

Si aparece, como pasa a vaces, algún rebelde diciendo que ya no quiere andar la mascarilla y trata de hacer lo que le da la gana, el parque hará su parte.

Ya cuenta con un “Equipo Covid-19″ de trabajadores. Su misión es andar revisando que los visitantes anden las mascarillas bien colocadas.

Si pescan a alguien irrespetando las medidas le van a llamar la atención y si se pone majadero, muy amablemente lo sacarán.

También podría pasar que alguien que use una atracción en las que hay agua no quiera andar la mascarilla que llevó porque se le mojó y aproveche eso para decir que va a seguir con la cara descubierta...

Pues no, el parque tendrá a la venta mascarillas de tela y desechables, así que nada de cuentos chinos, por favor.



— PRECIOS. Parqueo por todo el día (8 a.m – 6 p.m.), hay 1.900 espacios: ₵4,750 Entrada General: ₵2,150 Pase Especial: ₵12,700 Pase Rápido: ₵19,050 (no hace filas)

En todas las calles dentro de las instalaciones y en las zonas donde se hace fila para montarse a una atracción hay ya marcas muy claritas para el respeto del distanciamiento. La Teja pudo comprobarlo en un recorrido con doña Marcia.

Lindos peluches. Dayanara Cedeño, alista los peluches de regalo para quienes busquen probar suerte en los dardos. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Manos desinfectadas

Justo antitos de montarse a cualesquiera de las atracciones, los visitantes se encontrarán con recipientes de alcohol en gel para que se echen en las manos.

Cada juego tendrá su horario de desinfección total, tiempo durante el cual estará fuera de servicio.



— SOLO POR INTERNET. Para comprar sus tiquetes, pueden ingresar directamente a: boleteria.parquediversiones.com o al por el WhatsApp 6161-0561. Tiene que comprar por Internet ya no puede ir al Parque a comprar sus entradas. Se permiten solo 5.000 personas por día. Para cualquier duda puede llamar al: 2289-0949.

El área de comidas va estar abierta como antes de la pandemia y, ¡otra buena noticia!, hay diez opciones nuevas.

La gerente general nos explicó que usted puede meter su comidita al parque, pero solo se la puede comer en las zonas donde está permitido. Nadie puede andar para allá y para acá comiendo, eso no estará permitido.

Por todo lado. Una de las atracciones más buscadas, El Tornado, es revisado a fondo por Pablo Alpízar y Érick Hernández. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Un cambio importantísimo es que ya usted no debe llegar al parque a comprar las entradas, debe hacerlo por Internet ingresando a boleteria.parquediversiones.com

Cuando ya las ha pagado se le dará digitalmente un código QR y deberá presentarlo al entrar. Ojo, hablamos del código QR de las entradas, no tiene nada que ver con el de la vacunación contra el covid-19.

Pueblo Antiguo se irá abriendo poco a poco, por ahora no se puede celebrar allí bodas o fiestas de quince años. Ya vendrán esos días.

Nada se les escapa. Mauricio Poltronieri Mora, Christopher Huertas Angulo y Minor Arguedas Fernández, comprueban la seguridad de El Barquito. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Tampoco estarán disponibles, por ahora, los paquetes para celebrar fiestas en un salón especial con Tío Conejo, Tío Coyote o Tía Gallina; sin embargo, si su familia quiere llevar el queque, las gaseosas, los sombreritos, los pitos y armar el fiestón, lo puede hacer, pero solo podrán comer en las áreas especiales para eso.

Sin duda hay miles de ticos en las mismas que don José Lombardo, es decir, contando el tiempo que falta para la reapertura del Parque Diversiones.

De veras que hacía falta tenerlo funcionando y que ocurra debe ser motivo de esperanza para todos.