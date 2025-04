Pasión por Chayanne llegó hasta la convención del PLN

Con tremendo orgullo llegó doña Mitzi Madrigal Campos luciendo una camisa blanca con la foto de su gran amor, Chayanne, a votar a la escuela Dante Alighieri de Lourdes de Montes de Oca.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No había cansancio, no había sueño, no había pereza. Estaba totalmente feliz por haber disfrutado por primera vez de un concierto del amor de su vida y de poder ejercer su derecho al voto.

La encontramos anticos de votar y hasta que sacaba pecho enseñando la foto del puertorriqueño. Sí estaba muy feliz por votar y hacer patria, pero en cuanto a placeres, nos dejó claro que disfrutó más cada canción de Chayanne.

“Llegué a la casa como a las 12 de la noche, pero no importa, fue maravilloso. No tengo una canción preferida, yo las disfruté todas. Mis hijos me regalaron la entrada y pude cumplir el sueño de verlo.

“Tengo 65 primaveras y, lamentablemente, mis dos hijos no son de Chayanne, pero sí me acompañaron al concierto a ver a su papá”, comentó con una gran sonrisa.

(Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Este domingo 6 de abril se despertó como a las 5 de la mañana y no había sueño, está demasiado contenta de lo que vivió menos de 12 horas antes.

“Es que es un bárbaro. Fui al concierto pensando que lo iba a ver más herrumbradito por los años, pero qué va, ese muchacho baila como un carajillo de 15 años. Está muy bonito él, además, demasiado agradable.

“Me encantó que nos habló al público, nos contó los días que venía aquí a Costa Rica con sus papás y también otras cosas lindas. Como siempre, fue un caballero amable y lindo”, aseguró.

Como tiene la rodillita lesionada no deseó ser la muchacha del público con la cual Chayanne bailó en medio concierto, pero sí la reconoció porque ambas son porteñas.

“Ella es de Puntarenas, trabaja en una clínica de allá... la verdad, sí me hubiese animado porque le hubiese pedido que me alzara por lo de la rodilla”, volvió a comentar alegremente.

(Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¿Y si vuelve Chayanne? “Lo vuelvo a ir a ver. Es un artista por los cuatro costados y es el papá de mis hijos”, siguió diciendo entre risas.

También reconoció que el cantante le trajo suerte porque esta misma semana le operaron los ojos, vio a su amado cantando y votó. “Hice patria y refresqué los ojos recién operados nada menos que con Chayanne, ¿qué más puedo pedir?”, reconoció muy motivada y agradecida con su amiga Fiorella Castro por ayudarle con el voto.