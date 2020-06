“El secreto al ingresar de titular en una final es tener mentalidad de campeón, además, tener un buen técnico como Ramírez, quien siempre nos tenía listos física y mentalmente para entrar de titulares. Yo en la primera final (del Invierno 2011 ante Herediano) había jugado 15 minutos en todo el campeonato, pero me la creía mentalmente, estaba fuerte, el camerino me respaldaba, tenía compañeros que me hacían sentir titular y campeón, todo eso suma.