Pato Donald en minibici causa sensación a su paso (video)

Pato Donald El pato Donald controla muy bien su mini bici. Foto: Karen Fernández (Karen Fernández)

Hay cosas que ni en Disneylandia pasan pero sí en Costa Rica, como toparse al pato Donald manejando tranquilamente una minibici.

El famoso pato anda por Cartago, Paraíso y Tres Ríos, pero ya se hizo famoso en todo el país gracias a las redes sociales.

La Teja quiso conocer más sobre este personaje de Disney que nos transporta a la infancia.

Quien da vida al famoso pato Jorge Barboza León, de 41 años, quien desde hace siete se dedica a la animación de eventos y a vestirse de payaso.

Con eso saca adelante a su familia, conformada por su esposa Jaqueline y su hija, Keilyn Dayana, de seis años.

Koki Payaso, su nombre artístico, reconoce que no ha sido fácil, máxime en los últimos años con la pandemia, donde las fiestas infantiles y actividades sociales estuvieron prohibidas por tanto tiempo.

Fue por esta razón que se le ocurrió salir a dar vueltas en una minibici transformado en pato Donald y su idea pegó porque a la gente le causa tanta gracia que lo paran para tomarse fotos y de paso le sueltan alguito.

La Teja fue a visitar a este pulseador a Caballo Blanco de Cartago, donde vive apretado, pero feliz porque comparte el techo con Mickey, Minnie, Pluto y un minion.

Pato Donald Jorge Barboza o mejor conocido como Koki payaso tiene también otros personajes. Foto: Karen Fernández (Karen Fernández)

Al darnos una vuelta con el Pato Donald nos bastaron un par de minutos para comprobar el pegue que tiene, los conductores le pitan y saludan, mientras que los que van caminando sacan sus teléfonos para tomarle una foto a lo lejos y compartirla luego con su familia y amigos.

Pero además de que manejar esa minibici no es nada fácil ni siquiera con la ropa más cómoda, hay que reconocerle el mérito de mandarse a pista, sin la posibilidad de poder volver a ver atrás porque el traje se lo impide.

Incluso, el sábado de la semana anterior sufrió un accidente al caer en una alcantarilla sin tapa.

“Cuando ando en la calle la gente baja la velocidad, me gritan palabras de ánimo, aunque alguno que otro también me ha lanzado improperios, pero me quedo con los mensajes bonitos. Incluso me agradecen, en especial los choferes de bus, que los saque del estrés de su día y hasta les dibuje una sonrisa”, contó Koki.

Pato Donald Este taxista paró unos segundos en media calle para que el pato Donald saludara a su hijo en una videollamada. Foto: Karen Fernández (Karen Fernández)

Este pato Donald no es como el de la tele, que se enoja con facilidad, todo lo contrario, es una dulzura, por ejemplo, mientras anduvimos con él se percató de la caída de una adulta mayor y sin dudarlo se le acercó a preguntarle cómo estaba y la llevó del brazo a cruzar la transitada calle entre Paraíso y Cartago para que tomara el autobús.

Después ayudó con gusto a un taxista quien le hizo una videollamada a su hijo para que saludara a Donald.

Se tiró al agua

Cuando inició en esto de divertir a la gente, no tenía idea de qué debía hacer, pero el amor que tiene por los niños lo impulsó y luego de prepararse en algunos cursos fue perfeccionándose.

Como no tiene carro, le tocaba viajar en bus con la maleta, el traje y los discos que ponía para animar las fiestas.

Pato Donald Al ver a esta adulta mayor en dificultades, la acompañó para asegurarse que estaba bien. Foto: Karen Fernández (Karen Fernández)

Ese primer año, una amiga viajó a Perú y vio los trajes de Mickey, Minnie y Pluto y se los trajo y le dio chance de que se los pagara a poquitos, así fue como los primeros personajes de Disney llegaron a sus manos.

Aunque desde hace rato andaba por las calles con Mickey en la bici, incluso se venía de romería así vestido y en la minibici desde San Isidro de Cervantes hasta la basílica de Los Ángeles.

“Estoy muy agradecido con la gente que me ha tendido la mano en este tiempo con comida e incluso cuando nos contagiamos de covid y no podíamos salir, los vecinos y comerciantes locales nos traían las cosas a la puerta y nosotros las recogíamos”, explicó el artista de la risa.

Por dicha ha recibido muchas llamadas de Guanacaste, Puntarenas y Limón pidiéndole que vaya por allá con su personaje, por lo que anda en busca de patrocinadores que le ayuden a llevarle alegría a los niños de las provincias costeras.

Para contrataciones puede llamar al 8654-3261, o ayudarlo con un Sinpe al 8634-3687. También puede buscarlo en Facebook como Koki payaso y Koki el payaso y sus amigos.