Patricia Centeno gerente de medios de Grupo Nación, recibió premio de Visión Estratégica de INCAE

Patricia Centeno Jiménez, gerente de medios de Grupo Nación fue reconocida durante la entrega de premios Liderazgo 2025 de INCAE Business School.

Centeno recibió el galardón de Visión Estratégica, gracias a su trabajo en la transformación del grupo de medios (La Nación, El Financiero y La Teja).

Este miércoles por la tarde se dio la entrega de reconocimientos a seis graduados de INCAE, tras el cierre del foro Future Summit, que representan “el liderazgo transformador que promueve el instituto”. La categoría en la que Centeno fue reconocida se implementó por primera vez este año.

“Tenemos una situación donde estamos en una fase de no saber adónde va el mundo. En medio de la incertidumbre, nacen nuevas formas de liderazgo: este año se decidió crear un nuevo premio para los exalumnos INCAE que tienen trayectoria y presencia con impactos reales.

“Doña Patricia tiene particularmente el tema de estrategia, que es un tema clave y que es guía para inspirar próximas carreras”, comentó Urs Jäger, director sénior de Impacto y Sostenibilidad de INCAE.

Jäger reiteró su reconocimiento a la labor de Centeno en Grupo Nación.

“Con La Nación tenemos muchos años de estar en transformación, empezó con un proceso de transformación tecnológica. Fue de las primeras industrias que tuvieron que cambiar. Nos ha tocado continuar en un aprendizaje constante, que es un pilar muy fuerte para continuar cambiando e innovando”, comentó Centeno, quien en el 2026 cumplirá 36 años en la empresa.

Su pasión por servir

La ejecutiva, quien obtuvo una maestría en esta institución, resaltó que en su caminar tiene un propósito muy claro: inspirar a quienes la rodean a alcanzar su máximo potencial, apoyada en su pasión por servir y en la experiencia acumulada en estos años.

Sus tres pilares son:

Primero, el enfoque: “zapatero a tus zapatos”, saber para qué estamos y dónde generamos más valor.

Segundo, la mentalidad “cómo sí”: cambiar la conversación del “no se puede” al “qué tendría que pasar para que sí se pueda”.

Y tercero, la persistencia: hacer que las cosas pasen, insistir una y otra vez hasta ver los resultados, sin perder nunca la ética ni los valores.

“Creo profundamente que en la vida no hay límites. Y que el liderazgo que hoy necesita nuestra región, requiere: Aprendizaje constante + Conciencia, Foco y presencia”, expresó.

Resultados del trabajo

Centeno contó que este 2025, aun con el modelo de muro de pago en los contenidos premium de La Nación, la versión digital del medio continúa siendo líder.

“Nos sentimos supercontentos (...). Ver las estadísticas nos llena de orgullo y mucha motivación. Tenemos la mayor cantidad de audiencia del país a pesar de estar con este muro de pago. La Nación está despegando como tiene que ser”, afirmó.

La gerenta de Medios destacó su gratitud por el reconocimiento, así como el orgullo y la responsabilidad que trae consigo. Comentó que el premio no es solo suyo, sino que representa a todos los equipos y jefaturas que la han acompañado durante su carrera profesional.

Durante la premiación, INCAE también reconoció a sus exalumnos en cinco categorías más: Pensamiento Crítico, Gestión de Complejidad, Liderazgo Colaborativo, Toma de Decisión y Comportamiento Ético.