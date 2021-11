Pegue tranquilo su marchamo porque los tráficos no le harán parte

Si usted ya pagó su derecho de circulación 2022 puede pegarlo desde ahora en el parabrisas de su carro sin el peligro de que un oficial de Tránsito le recete un parte.

El ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nos confirmó que desde el momento en que se paga, la persona puede pegar la nueva calcomanía sin ninguna preocupación.

La aclaración es válida ya que siempre que arranca el pago del marchamo, la gente tiene la duda si se puede pegar, sobre todo después del despelote que se hizo en años anteriores porque a varios choferes les hicieron partes de 23 mil colones por pegar el nuevo marchamo.

Los tráficos se apoyaban en la Ley de Tránsito y, en un tontera sin sentido, castigaban al que había pagado con puntualidad y se adelantaba a pegar la calca en su carrito.

Ya lo pegó. Doña Deyanira ya pegó su marchamo, el cual pagó desde el pasado 1 de noviembre. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

El MOPT informó que la gente puede hacer dos cosas una vez que pagó el derecho de circulación: quitar el del 2021 del parabrisas y pegar el del 2022, o bien dejar ambos.

Un ejemplo de lo anterior es doña Deyanira Trejos Alfaro, vecina de El Tejar de El Guarco de Cartago, que pagó su marchamo el primero de noviembre, día en que se comenzó a cobrar el período 2022.

Ella nos explicó que tiene como ochos años de pagar su marchamo en los primeros días que sale el cobro para quitarse esa bronca de encima y cerrar el año tranquila.

“No me espero al aguinaldo para pagar, es mejor salir antes. Siempre que lo pago de una vez lo pego, nunca he tenido problema, no me gusta eso de guardar la calcomanía y pegarla después, mejor de una vez”, nos comentó la brumosa.

Preguntas frecuentes

Cuando sale el marchamo al cobro, siempre se hacen preguntas como estas que el personal del MOPT le ayudó a La Teja a responder.

–¿Qué pasa si no se paga el marchamo?

Si usted no quiere pagar el marchamo 2022, debe entender que a partir del próximo 1 de enero, si es detenido por un oficial de Tránsito, se le hará un parte de por ¢51 mil y le bajarán las placas.

Además, el INS le va a aplicar una sanción por cada día que se atrase en el pago del marchamo en lo que tiene que ver con el Seguro Obligatorio y a las multas que tenga acumuladas se les agregará un 36% de interés anual.

No hay bronca. Pegue su marchamo 2022 desde ya que no tendrá broncas con el Tránsito. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

–¿Qué pasa si se deben varios marchamos?

Hace poco se aprobó el perdón de los marchamos que usted deba del 2021 para atrás. Eso significa que quien deba tres, cuatro, ocho o nueve marchamos, no tendrá que pagarlos, ni tampoco los intereses, pero siempre y cuando pague el marchamo 2022 a tiempo, de lo contrario volverá acumular todas las deudas que tenga.

–¿Qué se debe hacer si pega mal el marchamo?

Puede ir a cualquier oficina del INS con la calcomanía en mal estado y pedir un duplicado. Si se le pierde el marchamo, es el dueño registral del auto el único que puede solicitar duplicado en cualquier sede del INS. No se cobra nada por esto.

–¿Cuánto toca pagar de marchamo?

Hay varias formas para saber cuánto se debe pagar de marchamo, una es llamar a la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266); otra es visitar cualquier sede del INS. También puede llamar al 2243-9999; mandar un mensaje de texto al 1467 con la palabra MARCHAMO, seguido del número de placa o bien en la aplicación para celulares “INS 24/7″ o ingresando a www.ins-cr.com

El Instituto Nacional de Seguros (INS), confirma que para este viernes hay 19.766 personas que pagaron su marchamo, para una recaudación de ¢4.780 millones. Hasta el momento, los que más han pagado su marchamo son los automóviles particulares, 13.093 en total y solo 94 taxistas ya pagaron. Van 147 buses con marchamo pago, además 2.734 chuzos de carga liviana, 559 de carga pesada, 258 de equipo especial y 2.881 motos y bicimotos.