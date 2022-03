Película El Exorcista vuelve a la pantalla grande costarricense

Quienes vieron la película El Exorcista cuando se estrenó en el cine, en 1973, y luego en televisión jamás olvidarán a Linda Blair lanzando baba verde o elevada sobre la cama, a veces con la cabeza dándole vuelta.

No por casualidad es la cinta más importante de la historia del cine de terror. Verla siempre genera muchas sensaciones y si es en pantalla grande, más.

Quienes no han vivido esa experiencia, pueden tenerla hoy porque el filme vuelve a Costa Rica. El grupo tico Investigación Paranormal CR, especializado en fenómenos paranormales, la presentará este 9 de marzo en una de las salas de Nova Cinemas Ciudad del Este, en Curridabat.

Y el asunto no queda ahí. Exhibirán la versión en alta definición, extendida y sin censura.

La presentación forma parte de las actividades de celebración de los tres años del grupo paranormal.

La mejor. Escena del archivo del cine de la Agencia AFP, de la mejor película de terror de la historia, El Exorcista. Foto AFP. (Cortesía)

Quien tenga gusto de darse una vuelta es bienvenido. La entrada vale 10 mil colones y la tanda arranca a las 6:30 p.m., pero habrá algo bueno antes. A partir de las 5:30 p.m., en la misma sala del cine, habrá una charla sobre demonología y exorcismo.

Si le picó el gusanito y desea ir, le recomendamos llamar al 6063-2758 y apartar su entrada pues el cupo de la sala es de 100 personas. Puede buscar más detalles en el Facebook, Instagram y Tik Tok de “Investigación ParanormalCR”.

El equipo paranormal lo forman Natalie Murillo, Vanessa Alvarado, Eyllal Logan, Israel Barrantes, Carolina Ocampo y Mónica Camacho.

Traumado y medio

El Exorcista es una película estadounidense protagonizada por la actriz Linda Blair (tenía 14 años cuando la hizo), Jason Miller y Max von Sydow.

En Tiquicia fue proyectada en la década de los setenta y todavía hoy se habla de lo traumática que fue para muchos.

Ni a palos. Israel Barrantes la pasó mal cuando fue al cine Rex a ver la cinta. Cortesía. (Cortesía)

En 1978, cuando se proyectó en nuestro país, Israel Barrantes Sánchez tenía 14 años y decidió ir solo al cine Rex, que estaba al sureste del parque Central de San José (donde hay hoy una McDonald’s).

“Yo no sabía a lo que iba. Había escuchado hablar de una muy buena película de terror, pero no sabía nada. Eran otros tiempos. El cine estaba lleno, tuve que hacer una gran fila. Estoy seguro de que nadie sabía a lo que iba, era el puro morbo”, recuerda Israel.

“Cuando la película calentó todo cambió en el cine. Las personas pegaban, mejor dicho, pegábamos gritos. Muchas parejas salían corriendo y pedían que les abrieran las puertas. Cuando pasó la parte de la vomitada, ahí sí se fue una gran cantidad de gente asustada. Yo me quedé, pero estaba que temblaba de miedo”.

Para peores, Israel trabajaba en construcción con el papá, a quien le habían dado un bonito contrato, que era hacer varias tumbas en el cementerio de Desamparados.

“Al otro día, traumado por la película, tuve que ayudarle a mi papá a sacar un muerto y en verdad sentí que me moría. Yo me acordaba de la película y pegaba gritos, pero como papá era de los de antes, yo le ayudaba o le ayudaba, no había de otra. Esa película me traumó, jamás la volveré a ver”, dice.

Linda Blair. El Exorcista. Wikicommons. Nadie olvida la actuación de Linda Blair en El Exorcista. Wikicommons.

Gustó en Roma

Vanessa Alvarado, quien como dijimos es parte del equipo de Investigación ParanormalCR, explica que eligieron ese películón porque el sacerdote italiano Gabriele Amorth, quien en 1985 fue nombrado el exorcista de la diócesis de Roma y realizó más de 70 mil exorcismos, dijo que esta era la cinta que presentaba de manera más fiel cómo es un exorcismo real.

“El padre Amorth (falleció en el 2016), fue el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas y él aprobó la película por ser tan ajustada a la realidad que él vivió”, detalla Vanessa.

“El Exorcista cumplió con las pautas que se necesitan para que un exorcismo se pueda realizar: que la persona muestre fuerza bruta, capacidad para predecir cosas o decirles a otras personas cosas que nadie sabe, hablar en leguas, levitación, cambio de voz, autolesiones y actitudes agresivas. Se debe diferenciar bien entre una posesión demoniaca y un problema sicológico”, asegura Vanessa.

La mejor

Quisimos saber más y le consultamos al crítico de cine y teatro William Venegas, quien de inmediato nos confirmó que El Exorcista es la mejor cinta del genero de terror de todos los tiempos.

“Hasta el día de hoy se siguen haciendo películas parecidas a esa, pero no tienen la intensidad ni la fuerza narrativa de aquella. Demostró que un buen guionista y un buen director son fundamentales para una buena película que perdure”.

Presentes. Todo el equipo de Investigación ParanormalCR estará antes, durante y después de la proyección. Cortesía. (Cortesía)

“Usted puede, sobre todo actualmente, superar los efectos especiales de El Exorcista, pero aquella intensidad de la trama es difícil de repetir. Es una película histórica, por eso la he visto varias veces”, dijo Venegas.

Y usted, ¿se apunta a vivir la experiencia?