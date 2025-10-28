Peligro en redes: advierten sobre inyecciones para adelgazar sin supervisión médica

¿Usted utiliza medicamentos inyectables Semaglutida, Tirzepatide, Cagrinlintide, Liraglutide, entre otros, para bajar de peso? Si lo hace, debe de dejar de hacerlo, pues el Ministerio de Salud alertó a la población sobre algo muy peligroso.

Resulta que estos medicamentos, que son utilizados para el tratamiento para diabetes mellitus tipo 2 y como coadyuvantes en el manejo del sobrepeso y la obesidad, son promocionados en redes sociales para perder peso.

Sin embargo, estos deben ser prescritos únicamente por un profesional médico, es decir, no se deben utilizar sin una valoración previa de un especialista, pues su administración sin supervisión puede generar efectos adversos y poner en riesgo la salud de las personas.

El Ministerio de Salud advirtió el uso de varios medicamentos inyectables, que son promocionados en redes para bajar de peso, sin prescripción de un profesional médico. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Por ejemplo, se pueden ocasionar alteraciones metabólicas, gastrointestinales o cardiovasculares, entre otras.

“Todo medicamento inyectable requiere condiciones específicas de almacenamiento y manipulación, según lo establecido por el fabricante, a fin de garantizar su eficacia y seguridad. Algunos de estos medicamentos, requieren de cadena de frío controlada para conservar su eficacia y calidad, por lo que desde su importación, almacenamiento y distribución debe contar con una adecuada cadena de frío y control de temperatura”, indicó Salud.

Asimismo, las autoridades indicaron que algunos de los productos no cuentan con registro sanitario vigente en el país.

¿Qué debe hacer?

Si usted tiene estos medicamentos inyectables, debe dejar de usarlos sino cuenta con la debida supervisión médica.

Además, Salud recomendó a la población denunciar ante el Ministerio de Salud por medio del correo electrónico uvc.correspondencia@misalud.go.cr, en caso de detectar una promoción o aplicación en clínicas, redes sociales o establecimientos o personal no autorizados de estos productos.

