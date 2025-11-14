PELIGRO: Ministerio de Salud saca del mercado a “Bichota” por riesgo de infarto

Una nueva advertencia sanitaria lanza el Ministerio de Salud este viernes 14 de noviembre y es sobre un potenciador sexual femenino llamado “Bichota”.

Salud advierte que ya prohibió su venta y ordenó el retiro de todo el producto que haya en los comercios ya que al analizarlo encontraron la presencia de sildenafilo.

“A través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, alerta a la población en general, sobre el producto BICHOTA, promocionado a través de redes como potenciador sexual femenino, el cual se encuentra adulterado y no cuenta con registro sanitario vigente en Costa Rica", advierte el Ministerio de Salud.

Este es el potenciador sexual femenino que el Ministerio de Salud retira del mercado. (Tomada de Internet/Tomada de Internet)

“Según análisis de laboratorio llevados a cabo por el Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos (CEQIATEC) al producto muestreado en el mercado, se encuentra la presencia del principio activo: sildenafilo, el cual no se declara en su etiqueta dentro de la lista de ingredientes, ni en documentación presentada ante el Ministerio de Salud, por lo tanto, se trata de un producto adulterado”, agrega Salud.

Aclara el Salud que los medicamentos que contienen sildenafilo se usan para la disfunción eréctil en hombres adultos, los cuales se encuentran contraindicados en pacientes con hipertensión o hipotensión no controlada, con infarto agudo a miocardio, arritmias incontroladas, historia de accidente cerebrovascular, entre otros. Este medicamento no tiene uso aprobado en mujeres.

“Los productos que contienen sildenafilo presentan numerosas interacciones con otros medicamentos, lo cual puede inducir a la aparición de reacciones adversas de diversa gravedad, por lo cual es de gran importancia que sean indicados bajo prescripción y seguimiento médico.

Denuncie los comercios que estén vendiendo el producto BICHOTA. Pueden escribir al correo: drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr (Tomada de Internet/Tomada de Internet)

“El uso de productos con sildenafilo en su formulación presenta un grave riesgo de salud en personas que no han sido previamente valoradas por un médico, ya que existe un cierto grado de riesgo de acontecimientos cardiovasculares, entre ellos infartos a miocardio”, aclara Salud.

Pide el Ministerio de Salud que se denuncie los comercios que estén vendiendo el producto BICHOTA. Pueden escribir al correo: drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr