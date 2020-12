“Gas Nacional Zeta S.A. no ha pedido ni ha autorizado a terceros la sustitución de las válvulas de sus envases. La compañía no tiene conocimiento de esas prácticas y no las avala en caso de que existan”, afirmó Bettoni. Pero le decimos a Bettoni que el propio usuario es el que hace el cambio de válvula y la paga de su propio bolsillo porque hemos sido testigos de eso.