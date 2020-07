“Nosotros pagamos pensiones alimenticias, agua, luz, teléfono, banco, cable, internet. Esto no se detiene, la gente siempre te cobra, nosotros estamos superpreocupados. En este tiempo pandemia los recibos de agua y luz se dispararon y las empresas no quieren negociar. A mí me llega el recibo de agua del local siempre a 79 mil aunque el local esté cerrado. Uno llama y lo único que le dicen es que ese es el consumo, cuando el ilógico porque no estoy atendiendo a nadie. No podemos hacer trabajos a domicilio porque la ganancia se va en transporte”, comentó el comerciante.