Pensión de los expresidentes es rebajada por la Sala Cuarta

El monto de la pensión mensual de los expresidentes, que rondaba los cuatro millones de colones, se lo trajo abajo la Sala Cuarta (Sala Constitucional).

En 1988 la pensión mensual de los expresidentes se puso exactamente igual al salario mensual de un diputado, o sea, unos ₡4 millones. A esta decisión, el abogado Raúl Muñoz le metió un salacuartazo y le dieron la razón.

La pensión mensual de los expresientes será rebajada tamaño montón, pero todavía no se define cuánto. El único sin bronca es Carlos Alvarado quien renunció a su pensión. (Rafael Murillo)

De acuerdo a los fundamentos del abogado, la Sala Cuarta declaró inconstitucional que el monto mensual de la pensión de los expresidentes sea igual al salario de un diputado, porque esa decisión del 88 no tenía nada qué ver con los temas presupuestarios ya que es un asunto que debe definirse con una ley ordinaria.

Explica la sentencia de la Sala Cuarta que el artículo que en el 88 igualó la pensión mensual de los expresidentes con el salario mensual de los dipus, fue anulado en 1992, o sea, solo duró cuatro años.

Esta decisión de la Sala Cuarta no significa que los expresidentes tendrán que devolver dinero, pero sí que ahora se les va a ajustar la pensión mensual, un monto que todavía no se informa. No olvidemos que la pensión mensual de los expresidentes antes de la decisión de 1988 era de ₡600 mil.

El único expresidente que no tiene vela en el entierro es Carlos Alvarado quien renunció a su pensión y desde que dejó la silla de Zapote jamás ha recibido un cinco de pensión.