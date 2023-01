Pequeños arroceros aseguran que el CNP no les está pagando sus cosechas

Una vez más los pequeños productores de arroz ven amenazada su actividad, esta vez porque algunos llevan más de un mes sin que el Consejo Nacional de la Producción (CNP) les pague por sus cosechas. El programa del PAI/CNP es muy cuestionado por los arroceros debido a que ha incumplido el pago a los productores.

Fernando Rivas, productor de la Región Chorotega, entregó su cosecha desde inicios de diciembre de 2022 y aún no le cancelan.

“Me inscribí como proveedor de arroz del PAI, con la esperanza de que me recibieran el grano y me pagaran un precio justo por la cosecha, ya que, con la Ruta del Arroz, el gobierno derogó la regulación del precio y ahora tendría que vender a las agroindustrias a precios internacionales; es decir, precios que no compensarían mis gastos de producción’”, explicó el productor a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Los arroceros pequeños necesitan que el CNP les pague su cosecha del 2022.

“Desde principios de diciembre entregué mi grano a un suplidor del PAI y aún no me cancelan el arroz, debido a que el CNP se había quedado sin presupuesto. Nos dijeron que teníamos que esperar a enero de 2023, y esa situación me está afectando enormemente, ya que los agricultores necesitamos cancelar deudas y los proveedores no esperan tanto tiempo”, dijo Marvin Cruz, otro productor de la Región Chorotega.

Donald Vargas y Juan Diego Villalobos también son productores a quienes el CNP les ha cancelado solo una pequeña parte de su cosecha o nada, y la lista de afectados continúa.

Desde que puso en práctica su política arrocera, el gobierno vendió la idea de que las implicaciones negativas hacia el sector arrocero costarricense generadas por la “Ruta del Arroz”, serían contrarrestadas y solventadas por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP, bajo el argumento de que a partir de esa iniciativa se le compraría el arroz a pequeños y medianos productores arroceros.

“Para ello, el gobierno planteó utilizar cuatro agroindustrias arroceras que fungirían como suplidores de dicho programa y cuya capacidad siempre se supo que era limitada en comparación con la totalidad de producción de la cosecha nacional.

La Ruta del Arroz ha sido muy cuestionada por el sector arrocero nacional. (Cortesía)

“Por otro lado, el PAI del CNP, es un programa restringido que maneja alrededor del 4% del mercado de arroz pilado anual, esa limitación no le permite garantizar una solución viable ni sostenible, para el productor arrocero nacional.

“Peor aún, este 2022 se excedió en la cantidad de arroz que compró y ahora no se sabe si podrá comprar la cosecha de 2023, lo que preocupa aún más a los productores que se están viendo perjudicados”, explica Conarroz.

“Estamos al día”

CNP afirma, este 11 de enero, que está al día con el pago del arroz comprado a productores durante el año 2022, las cuentas pendientes están dentro del plazo previsto, considerando las vacaciones por fin de año.

Según explicó el presidente ejecutivo de la Institución, Adolfo Ramírez Carballo, le sorprenden las declaraciones de arroceros y Conarroz ya que el CNP ha hecho los pagos regularmente desde agosto del año pasado, los últimos se hicieron el 23 y 26 de diciembre.

Hasta el momento se ha pagado un total de ₡6,188,873,855.96 y el monto pendiente de la última compra se cancelará esta misma semana, de acuerdo con el plazo establecido.

Además, explica que no ha habido exceso en la compra del grano, se ha adquirido el necesario para abastecer a los clientes según la demanda proyectada para este 2023.

El CNP reafirma su compromiso con los productores costarricenses.