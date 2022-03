Perezoso tico que se atravesó a turistas en canopy se hizo viral (Video)

Un video en el que se ve a dos turistas frenar mientras hacían canopy porque se les travesó un tierno perezoso, se hizo viral en redes sociales.

En la grabación se observa a un adulto y a un menor de edad que se lanzan por el cable en medio de una zona montañosa y de un momento a otro el jovencito, que iba de primero, frena porque ve que hay un animal guindando en el cable.

El adulto, que venía en seguida, inevitablemente chocó contra el niño, pero por dicha ni ellos ni el perezoso resultaron heridos.

Perezoso en Canopy Perezoso en Canopy (Tomada de Twitter)

Segundos después se ve al animalito caminar por el cable y de una forma tierna vuelve a ver a las personas que estuvieron a punto de atropellarlo.

El video fue subido a Twitter este lunes por un observador de aves de Costa Rica con la leyenda “Things that happen when you take a Canopy Tour in Costa Rica” (Cosas que pasan cuando haces un tour de canopy en Costa Rica).

El video fue tan gustado que en solo 7 horas ya tenía 27 mil reproducciones.

Things that happen when you take a Canopy Tour in Costa Rica 🦥🇨🇷 pic.twitter.com/AEJU0QCtyv — Gmo_cr (@Gmo_CR) March 14, 2022

En los comentarios algunos sintieron simpatía por el perezoso, otros destacaron lo pellizcado que estaba el chiquito para frenar en medio recorrido y también hubo comentarios negativos que decían que el hecho podría haber causado una tragedia por negligencia de los operadores del canopy que no revisaron que el cable estuviera libre.

La creatividad se hizo presente porque hasta un meme colgaron en los comentarios del video.

La persona que subió el video no especificó dónde ni cuándo fue grabado.