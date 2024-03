Periodista costarricense Ana González escribe libro por “un compromiso con Dios”

La periodista costarricense, Ana González, publicó un libro que se llama “Desde la raíz. Hacia una vida simple”, el cual, como ella misma dice, fue hecho por “un compromiso con Dios”.

González, quien fue Tica Linda en 1994 y Señora Costa Rica en el 2003, explica que la publicación del libro es un simple acto en el cual le está “devolviendo a Dios lo que es de Dios”.

Ana asegura que todo su libro fue inspirado por Dios. (Cortesía)

“Es (el libro) un camino de aprendizaje que aún no termina, porque seguiré curioseando, aprendiendo a usar herramientas, soñando en servir y tener un mundo de amor”, explica la comunicadora como uno de los mensajes principales del libro.

“Comprendí que cada uno de estos mensajes vienen ‘Desde la Raíz’; por ello, aquí plasmo con convicción y mucho amor las lecciones con las que aprendí a vivir simple, sin peros, desde adentro, libre, siendo yo: auténtica, sin filtros, confiando siempre en Dios”, agregó.

Asegura la escritora que el libro es un regalo. “En realidad, no fue mi idea, fue una solicitud. Adquirí un compromiso con el Padre de llevar su mensaje. Desde la raíz: Hacia una vida simple. Deseo que muchos se sientan como yo, en estado de plenitud.

El objetivo del libro es que aprendamos a vivir una vida en la cual se disfruten las cosas simples, las que nos dan más alegría y no tienen valor monetario. (Cortesía)

Ana reconoce que la publicación se la debe totalmente al Creador. “Esta oportunidad se la debo a Dios porque Él es quien lo permite. Yo no soy más que nadie, solo soy un alma dispuesta a servir, que tuvo el placer que me regalaran esta tarea, ser un instrumento para el entendimiento de la palabra”, indicó.

¿Qué piensa de que alguien cuestione su afirmación de ser usada por Dios?

“A Dios no se le cuestiona, Él decide con quién y cómo envía sus mensajes. Yo le doy gracias por vivir loca, me permite ver la vida diferente y conectarme con Él”, respondió.

¿Y si alguien piensa que es un libro más de ficción?

“Mi tarea es entregar el mensaje, no es convencer. En estas memorias yo cuento mi verdad. Esta es mi posición, para mí es verdad, porque sé de dónde viene… de la Fuente”.

Asegura la periodista que dese pequeñita habla con Dios. (Cortesía)

¿Habla Ana con Dios?

“Sí claro, todos los días, desde que tengo uso de razón. Le cuento mis cosas buenas y no tan buenas, y le pido me complazca con muchas cosas”, afirmó al responder.

¿A qué se refiere con inspiración divina?

“Cuando inicié a escribir no tuve tanta necesidad de ver los borradores, solo prendía una vela de incienso, agradecía a Dios por la tarea asignada y sentía a mis amigos espirituales, recordándome cada historia, cada metáfora, cada enseñanza, era mágico.

¿Cómo vive tan plena?

Es que ahora soy consciente que cada día cuenta… y ya no pierdo tiempo en discusiones vanas, en quién me envidia, ambiciones tontas, en lo que no puedo resolver… solo confío en Dios. Hay que soltar, vivir sin apegos, no aferrarse a nada y dejar que el río fluya.

El libro lo pueden comprar de forma física en tienda de departamentos Chayfer, Belén, Heredia. También puede comprarlo vía SINPE al 6168-1811, se hace el envío gratuito al GAM. También se puede encontrar en la Librería Universal.