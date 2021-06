“Esta fecha no es un solo día, se vive a diario porque cambiamos nuestro estilo de vida drásticamente. He aprendido a ser más paciente y en temas de salud no exigirle tanto a mi cuerpo, a cuidar la buena alimentación y el descanso. Debemos hacerlo todos en general, no solo los pacientes cardíacos. Tengo que aceptar quien soy en este momento”, explicó el vecino de Orosi.