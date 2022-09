Periodista: “Dictadura Ortega-Murillo traicionó los principios del Sandinismo”

En la década de los 80 Carlos Eddy Monterrey incursionó en el mundo del periodismo radiofónico por casualidad y aunque desconocía del tema, se preparó para hacer su trabajo de la mejor manera.

Don Carlos Eddy Monterrey es periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica. (Cortesía)

Hoy, ya retirado de la comunicación, don Carlos, oriundo de Bluefields, Nicaragua, reside en Tiquicia y se dedica a preservar la cultura de su país y a acercar a sus coterráneos a su amado terruño.

Esa pasión por la cultura nicaragüense la fue adquiriendo con el restaurante la Luna Ranch, que se puso en el 2002, cuando dejó el periodismo de lado para emprender con el negocio, pero lamentablemente cerró en el 2017.

“Organizaba eventos con artistas locales y nacionales con los personajes más representativos de la celebración de San Jerónimo en Masaya y San Sebastián en Diriamba, como son el Macho Ratón y el Viejo del folclor diriambino”, recordó don Carlos.

Como muestra del impacto que generaban sus representaciones, el comunicador nos contó que en una ocasión una señora se le acercó para agradecerle haberla hecho sentir que estaba en Nicaragua.

“Otra vez, como yo me coloco una pequeña bandera de Nicaragua en la muñeca, se me acercó un señor y me besó la bandera porque extraña su patria. Esas son acciones que golpean sentimentalmente”, contó emocionado Monterrey.

Para quienes no conocen lo que significan estos personajes, el Macho ratón es un símbolo de la resistencia indígena que representa el coraje y resistencia del nicaragüense.

Mientras que el Viejo es una representación de la danza humorística y pícara.

“Me llena el corazón que la gente se sienta contenta, que los motive a decir: ‘¡Viva Nicaragua!’, aunque hayan tenido que exiliarse”.

El Viejo diriambino es un personaje nicaragüense que representa el folclor y la sátira. (Cortesía)

Histórico

El nombre de este periodista está escrito en la historia de la comunicación de su país junto a Ada Luz Monterrey, por hacer la primera transmisión vía telefónica desde la ciudad de Bluefields, hasta Managua, inaugurando la comunicación en vivo por teléfono.

“Lo hicimos desde radio Zinica y Eduardo Romero (q.d.D.g) fue el periodista que recibió la noticia en Radio Sandino.

Empezó a sonar el pitido de alerta de noticias de última hora y recuerdo que dijo: ‘estimados radioescuchas, en este momento estamos recibiendo nuestra primera transmisión en vivo por llamada telefónica desde la costa Caribe de Nicaragua, tenemos en línea al periodista Carlos Eddy Monterrey...’, cuando eso pasó Ada Luz y yo nos abrazamos de alegría y lloramos de emoción”, recordó.

Con el triunfo de la revolución sandinista en los años 80 se integró, por recomendación del excomandante guerrillero William Ramirez, a radio Zinica, asentada en Bluefields, que fue la primera radio revolucionaria.

Se incorporó a la locución a partir de ese momento con el noticiero “El costeño sandinista”; con los años llegó a ser corresponsal de la costa Caribe de radio Sandino, que era el medio oficial del Frente Sandinista para el noticiero radial “Extra”; fue corresponsal también con radio La Primerísima y El Nuevo Diario y era miembro de la Unión de Periodistas de Nicaragua.

El Macho Ratón es un personaje representativo de la resistencia indigena.(Caballo) (Cortesía)

Temió por su vida

Don Carlos, de 60 años, recuerda cuando defendía los ideales del sandinismo, pero estos fueron traicionados por la pareja que está en el poder.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo son los verdaderos traidores porque tener un país en la ruina, donde hay una migración masiva y la mayoría de los habitantes quieren irse, es ser traidor. Así como las represalias y persecución política”, explicó.

Esas acciones lo hicieron retirarse del Frente Sandinista.

“En el ejercicio del periodismo uno corre muchos riesgos y peligro hasta de perder su vida. En crisis políticas y económicas, la guerra civil, muchas adversidades y dificultades que se enfrentan, las pasamos, pero fue también una linda experiencia”, recordó el nicaragüense.

Por eso regresó al ejercicio del periodismo en el 2018, con el estallido de la crisis del país vecino del norte, a comentar diariamente en el espacio “Tras la noticia”, a través de radio La Costeñísima, lo que está pasando realmente en su país.

Eso le trajo consecuencias, como que lo catalogaran como vendido, traidor y comenzaron las amenazas y el acoso en su contra, por lo que hace un año migró a Costa Rica junto a sus tres hijos; su nietico de dos años nació aquí.

“Mi vida estaba en riesgo y si me hubiese quedado sería uno de los presos políticos y para guardar mi vida, me vine. No podemos regresar a Nicaragua mientras esté la dictadura Ortega-Murillo en nuestro país”, lamentó don Carlos.