Periodista nicaragüense: “Daniel Ortega me ha quitado todo”

Desde hace 5 años la situación sociopolítica de Nicaragua se descontroló por completo, luego de que miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar en contra de las acciones del régimen de Daniel Ortega.

A la protesta llegó poca gente. (Mayela López/REUTERS)

Eso causó que las fuerzas policíacas y militares de Nicaragua asesinaran a más de 350 ciudadanos, según ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de igual manera cientos de miles tuvieron que salir al exilio entre ellos médicos, maestros, universitarios, políticos y periodistas, quienes ha sido víctimas de ataques directos de la dictadura Ortega Murillo.

David Quintana es un periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica desde el 23 de junio 2021, quien debido a su trabajo periodístico en su plataforma digital “Boletín Ecológico”, tuvo que salir del país luego que haber sido víctima de la dictadura de Nicaragua desde 2018 hasta la fecha, la cual le propinó varias agresiones físicas, robo de equipos e incluso cancelación de su nacionalidad.

David Quintana ejerce el periodismo en Costa Rica. (Mayela López/REUTERS)

“Nunca pensé que por estar documentando la situación en las calles la Policía no solamente me iba a perseguir, por lo cual me tuve que esconder al menos 15 días, sino que también me demandó, por injurias y calumnias cuando no tenía las leyes espurias que tienen ahora, además me golpeó un montón de veces, me robó mis equipos, perdí muchos celulares, y en dos ocasiones me trataron de matar” explicó a La Teja.

Propiedades confiscadas

De igual manera Quintana, quien continúa ejerciendo su profesión desde Costa Rica, manifestó que la dictadura en Nicaragua hace un par de meses le confiscó algunas propiedades que él tenía en su país.

“La persecución constante, el acoso, las amenazas de la Policía, la desaparición de mis equipos, no le bastó a la dictadura con eso ni el hecho que me haya exiliado, que hace como dos o tres meses me quitó mi nacionalidad, pero no solo eso, sino que también se tomó mis cuentas bancarias, mi seguro social, mi casa, una finquita que tenía en Matiguás al norte de Nicaragua, estamos hablando que me quitó todo, ahora no tengo nada”, agregó el periodista.

A David Quintana, el régimen le quitó su nacionalidad nicaragüense hace un par de meses. (Mayela López/REUTERS)

Hay que recordar que desde 2018 en Nicaragua la dictadura Ortega Murillo arremetió en contra de los periodistas independientes que documentaban las acciones cometidas por la Policía bajo orientación del régimen y fue por ellos que más de 120 comunicadores tuvieron que salir del país para evitar ser encarcelados injustamente, tal como sucedió con muchos.

Concentración con pocos

Este domingo se dieron cita un grupo de nicaragüenses para realizar actividades en conmemoración al levantamiento cívico en la que continúan exigiendo justicia para cada uno de los ciudadanos que fueron asesinados por las fuerzas policiales en Nicaragua; sin embargo, observamos muy poca participación en la concentración convocada por el Movimiento Unidad Democrática.

En la concentración había una 30 personas (Mayela López/REUTERS)

Según representantes del movimiento esto se debió a que existen muchas actividades convocadas por diferentes grupos de exiliados nicaragüenses que se realizan en distintas horas del día, al consultarle al periodista nicaragüense sobre este tema nos señaló que hay dos factores que se deberían tomar en cuenta.

“En Costa Rica la vida es carísima y la gente tiene compromisos, la mayoría de los exiliados son gente humilde, son gente que tienen patrón y cuando tienen patrón no le dan permiso para asistir a este tipo de actividades, ese es un punto y lo segundo es que la democracia tiene precio y por ello hay varios grupos con ideas”, explicó Quintana.