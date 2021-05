“Cuando me di cuenta de que un medio tan masivo como ustedes le dedican una sección completa a nuestra gente me sorprendí mucho y me pareció algo demasiado interesante. Es muy bueno que eso se haga aquí porque le da voz y rostro a los miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica y que no son una carga para el Estado, ya que trabajan, aportan, crecen y tienen sueños”, explica el comunicador.