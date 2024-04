Periodista nicaragüense huyó de su patria porque lo querían callar y aquí alza la voz

Gerall Chávez es un periodista que huyó de Nicaragua en el 2018 y hoy es uno de los fundadores de "Nicaragua actual". Cortesía.

Un periodista nicaragüense tuvo que dejar su amada patria hace cinco años, cuando el régimen de Daniel Ortega quería callar su voz, pero en medio del dolor y la incertidumbre, este comunicador se levantó y hoy es el cofundador de un noticiero que transmite desde Costa Rica.

Gerall Chávez llegó a Tiquicia el 30 de diciembre del 2018, siete días después de renunciar a su trabajo, el canal Vos TV, porque era quien cubría las manifestaciones en contra de Ortega y debido a eso ya lo tenían identificado. Al inicio no quería huir porque tenía claro que no estaba haciendo nada malo, pero con el pasar de los días no tuvo opción.

Gerall es el director del medio “Nicaragua actual” que transmite todos los días informaciones relevantes del vecino país.

Gerall cuando huyó de Nicaragua y con él lo hizo su colega Héctor Rosales. Cortesía.

“Mi mamá me dice que no siga publicando informaciones, me pide que busque otro trabajo, me están ofreciendo irme a Estados Unidos, pero acá siento que sobrevivo y hago lo que me gusta.

“Estoy aquí para salvaguardar mi vida, la gente tiene derecho a recibir información, Ortega tiene más de ocho televisoras nacionales, si uno se calla la gente va a ver solo lo mismo. Me motiva seguir cuestionando y espero que las cosas puedan ser mejores”, afirmó.

LEA MÁS: Joven se trajo de Nicaragua un violín y su voz para convertirse en una embajadora cultural de su país

Sus inicios

Gerall es de El Rosario, un lugar que está en el departamento de Carazo, en el Pacifico de Nicaragua, cerca de Rivas. Tiene 33 años y allá vivía con sus papás, Manuel y Petrona, y sus hermanos Mayra, Omar y Zaida.

- ¿De dónde nace su amor por el Periodismo?

Cuando estaba en el colegio participaba en muchas actividades y de repente sentí que me gustaba interactuar con las personas.

Le dije a mi grupo de amigos que me gustaría estudiar Periodismo, pero en ese momento mi familia no tenía recursos para pagarme la universidad.

En ese tiempo salía a vender pan con mi hermana Mayra y veía lejana la posibilidad de estudiar, hasta que una pariente se ofreció a ayudarme y me becó por unos tres años y gracias a eso logré graduarme en el 2013 como periodista.

Con monseñor Rolando Álvarez, quien también huyó de tierras pinoleras y actualmente vive en Italia. Cortesía.

- ¿En su caso, cómo empezó la crisis con el régimen?

En el 2006 trabajaba en un canal en Carazo y hacía notas de denuncia, ahí ya se empezaban a ver las primeras muestras de autoritarismo de Ortega.

En el 2016 me detuvieron porque cubría la crisis de los migrantes africanos, porque habían violaciones a los derechos humanos y esas informaciones no eran bien vistas por el régimen.

- ¿Cómo eran las cosas en el 2018?

Yo tengo una página de Facebook, poco a poco iba creciendo y en ese tiempo entré a trabajar a un canal nacional. Voz TV era uno de los canales más buenos de Nicaragua. Me gustaba cubrir política, la Asamblea Nacional, derechos humanos, pero el régimen ya sabía quién era yo.

Cuando se dieron las protestas yo hacía artículos al respecto y una vez me escribieron al Facebook, alertándome y me pidieron que me fuera.

Una persona que no conozco me dijo que me iban a detener. Yo seguía trabajando, no quería irme porque no estaba haciendo nada malo, pero la situación era cada vez más insostenible y tuve que tomar la difícil decisión de irme de mi casa.

Chávez cubriendo las protestas en el 2018. Cortesía.

- ¿Qué pasó ese 23 de diciembre?

Todo fue muy rápido, a mi familia no le pude decir mucho, pero fueron momentos muy tristes. Mi mamá lloraba, no querían que me fuera.

Un amigo pasó por mí y en un maletín eché tres camisas, un pantalón y un par de zapatos.

Me llevó a la ciudad, estuve en una casa y ese día renuncio al canal.

Me ayudaron a llegar a la frontera y uno de mis principales temores era que me revisaran el teléfono, no fue fácil salir, pero afortunadamente pude escapar y apenas llegué a Costa Rica pedí la solicitud de refugio y actualmente vivo como refugiado. Desde ese día no voy a Nicaragua.

LEA MÁS: Periodista nicaragüense le sacó las lágrimas a miss Universo Sheynnis Palacios

- ¿Cómo nació “Nicaragua actual”?

Cuando llegué acá me encontré con otros periodistas, pero no sabíamos qué hacer.

Entonces decidimos seguir informando desde acá con un teléfono y un micrófono. Unos vecinos muy amablemente nos regalaron el Internet por un tiempo, nos prestaron una computadora y hasta un televisor y así fue como comenzó todo.

Tenemos un canal de Youtube y el noticiero se transmite de lunes a viernes, hacemos un programa a las 5 a. m. y a las 7 p. m. y es un noticiero de 20 minutos en el que hablamos de temas de Nicaragua y contamos con un sitio web.

En Tiquicia, durante las elecciones municipales de febrero. Cortesía.

- ¿Ha intentado volver a su patria?

No puedo ir a Nicaragua y el dolor es inexplicable (hace una pausa). He perdido en este tiempo personas muy valiosas y no pude ir a despedirme de ellos. Falleció mi mejor amiga y no pude ir, falleció mi abuela y tampoco pude ir.

Hablo con mis parientes, pero no es lo mismo, extraño a mis papás y hermanos.

Conociendo Lima, la capital de Perú. Cortesía.

- Luego de enfrentar todo esto ¿cómo se siente en Costa Rica?

Acá vivo con otros colegas, trabajamos juntos en el canal. Además, me contratan para hacer consultorías en comunicación y hay personas que nos apoyan económicamente desde Estados Unidos.

Gracias a mi condición, me dieron un documento para que pueda viajar, pese a que el año pasado la embajada de Nicaragua no me quería entregar mi pasaporte. Aquí voy sobreviviendo.

Me encanta cocinar, viajar bastante, he conocido Limón, el volcán Arenal, Jacó y Cartago.