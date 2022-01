Periodista nicaragüense se exilió en Costa Rica para proteger su vida y a su familia

Aminta Ramírez tuvo que dejar Nicaragua y exiliarse en Costa Rica con su esposo y sus dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 5, porque temía por su vida.

La periodista vive aquí desde agosto del 2021, pero fue el 31 de diciembre que decidió darlo a conocer por medio de sus redes sociales.

Aminta conversó con La Teja sobre el duro proceso que ha vivido en busca de seguridad y paz.

Aminta Ramírez se siente agradecida por el apoyo recibido en Costa Rica. Foto: Cortesía de Aminta Ramírez. (Cortesía de Aminta Rodríguez)

Aminta trabajó en el canal 10 de Nicaragua, uno de los más populares del país, y siempre se caracterizó por decir la verdad, algo que molesta al gobierno de Daniel Ortega.

A finales del 2020 la periodista se metió en política en un intento por hacer algo bueno por Nicaragua; estuvo en el Partido Conservador, pero vio cosas que no le gustaban y en febrero del 2021 decidió separarse de la agrupación.

“Estuve trabajando en publicidad y como influencer, ganando dinero por publicaciones que hacía en mis redes sociales, pero a finales de julio del año pasado, cuando cerraron las inscripciones para las candidaturas presidenciales, me empezaron a llamar de varios partidos políticos para ofrecerme estar en la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta”, explica.

“No acepté ninguna de las propuestas, les dije a las personas que me llamaron que sentía que no era el momento por todo lo que se está viviendo en Nicaragua, que quizá en el futuro sí. Aun así empezaron a circular chismes de que yo sería candidata presidencial y eso llegó a oídos de los sandinistas”, contó.

Ya en el pasado una persona de confianza le había dicho a la comunicadora que su nombre circulaba en unas listas de personas a las que seguía gente de Ortega y luego del rumor de que aspiraría a la vicepresidencia la situación se puso peor.

“Me dijeron que habían montado un operativo para encarcelarme y perdí la paz. Ese día mi familia y yo no fuimos a la casa y en dos días coordinamos el viaje para Costa Rica; salimos en la noche, mi esposo y yo les dijimos a nuestros hijos que íbamos de paseo. Tuvimos que dejar a nuestras familias, la casa, vendimos el carro, fue algo duro”.

5 meses tiene la comunicadora de vivir en Costa Rica

La comunicadora cruzó la frontera de forma ilegal para evitar que la detuvieran los militares. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Sentía temor

Cuando llegó a Costa Rica solicitó el estatus de refugiados para ella y para su familia y aunque ya estaba lejos de quienes significaban una amenaza, no se sentía libre.

“Estuve experimentando un estrés tremendo, se afectó mi salud y decidí encomendarle mi situación a Dios por medio de la oración porque no me sentía libre. El 31 de diciembre decidí contar que no estaba en Nicaragua, puse una foto mía en Estados Unidos, de un viaje que había hecho hace años, y publiqué que esta sería la segunda ocasión que la que no pasaría el año nuevo en mi tierra.

“Eso causó muchas especulaciones, en los primeros días de enero puse una foto de una bandera de Nicaragua con una de Costa Rica y eso reveló en cuál país estaba y me hizo sentir libre por primera vez en mucho tiempo; además, este jueves (el 6 de enero) hice una trasmisión en vivo para contestar preguntas de la gente, el 99.9 de los comentarios que recibí fueron de apoyo y eso me hace sentir muy bien”, manifestó.

Aminta dice que de momento su familia se sostiene con los ingresos que le llegan como influencer y con apoyos familiares y reconoce que le encantaría trabajar como periodista en Costa Rica.

“Sé que el revelar que estoy viviendo en Costa Rica podría causar que muchas marcas nicaragüenses ya no quieran trabajar conmigo, pero es un riesgo que debo correr, Esta es mi nueva realidad y estoy muy agradecida de estar aquí en este país que me abrió las puertas a mí y a mi familia”.

La comunicadora afirma que en estos meses se ha sentido muy a gusto en nuestro territorio, ve que los avances tecnológicos son increíbles en comparación con su país y también admira la libertad con la que se da el proceso electoral.

La nicaragüense dice que extraña mucho a sus familiares. Foto: Cortesía de Aminta Ramírez. (Cortesía de Aminta Rodríguez)

Al final de la entrevista aprovechó para mandar un mensaje a su gente.

“No hay que perder la esperanza, no guardemos odio en nuestro corazón, tampoco hay que alimentar el espíritu de venganza, nada de eso es bueno, la guerra no deja nada bueno.

“Perdonemos, ya habrá justicia divina y terrenal, de que llega, llega; debemos estar tranquilos y confiando en Dios. Apostemos por el cambio desde la educación de nuestros hijos, desintoxiquemos nuestras familia de las ideologías que están asfixiando a Nicaragua, sacar al presidente no es tan difícil como desinfectar a la gente de las ideologías dañinas, enseñemos a nuestros muchachos a trabajar digna y honradamente”.