La periodista costarricense, Rita Sibaja, está muy cerquita de ganar su cuarto premio Emmy, ya que fue nominada por quinta vez a este prestigioso galardón de la televisión en Estados Unidos.

Es una tica de pura cepa que pasó su infancia entre el mero centro de Guadalupe y Sabanilla de Montes de Oca.

Periodista tica está cerquita de ganar su cuarto premio Emmy. (Cortesía/Cortesía)

Ya ganó tres Emmy por sus reportajes enfocados en la comunidad latina, trabajando para la poderosa y mundial cadena televisiva, Univisión. En el caso de ella, está con Univisión-Nevada.

“Casi todos los días desayuno gallo pinto y mi comida favorita es la olla de carne. Además, sin café no funciono. ¡Soy bien cafetera! El domingo pasado, mientras hablábamos, tenía una taza en la mano”, cuenta orgullosa.

Sus raíces ticas no se negocian. “Muchos piensan que ya soy más gringa que tica, pero yo les digo que no hay nada como un buen gallopinto en las mañanas. ¡Eso me devuelve el alma al cuerpo!”.

En el 2023 la tica se ganó dos premios Emmy. (Cortesía/Cortesía)

Aquí en Univisión-Nevada, ya mis compañeros dicen chuncherequear como una palabra normal. No la dicen y agregan, como dice la tica, no, ahora ya la dicen como parte de su vocabulario y eso me encanta.

Trabajo ganador de un Emmy de la periodista tica Rita Sibaja

Nominaciones y Premios

En el 2022 la nominaron por primera vez por el reportaje “Un milagro navideño”, cuyo tema central fue la lucha contra el cáncer por parte de una niña y sus padres inmigrantes.

En el 2023 fue nominada en dos ocasiones por los reportajes “No voy a ser una cifra más” y “La peor pesadilla de una madre”. En el 2024 tuvo una nominación por la cobertura en vivo de un tiroteo en la Universidad de Nevada en Las Vegas.

Este 2025 está nominada por la cobertura en vivo que realizó junto con su equipo de trabajo de la Fórmula 1 con un trabajo titulado: “Las Vegas a toda velocidad”.

La ceremonia de premiación de los Emmy 2024-2025 para la zona en que trabaja la tica será el próximo 22 de junio.

¿Qué significa estar nominada por quinta vez y a las puertas de ganar el cuarto Emmy?

Rita trabaja para Univisión-Nevada. Se fue para Estados Unidos a los 12 años. (Cortesía/Cortesía)

“Es la quinta nominación porque la primera vez que me nominaron no gané; la segunda ocasión, gané dos premios porque fui nominada en dos categorías diferentes. La tercera vez conseguí un premio por una única nominación y ahora estamos nominados en una categoría.

“Esta cuarta nominación ha sido sorprendente, no la esperaba. Nosotros ampliamos el equipo de trabajo. La nominación es como la corona para todo el equipo de Univisión-Nevada.

“Hay compañeros nuevos que nunca estuvieron en una ceremonia de premiación del Emmy, me alegra que la van a poder vivir y disfrutar”, responde con gran orgullo la costarricense.