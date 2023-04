Perrito guardavidas debutó con la patica derecha en Semana Santa

Takoa, el perro guardavidas de Jacó, debutó con tremendo éxito, ya que sus compañeros de brete en Jacó nos confirmaron que tuvieron cero ahogados durante la Semana Santa.

En realidad, este perrito ya es parte de la familia de La Teja porque el 17 de abril del año pasado lo dimos a conocer en nuestro periódico, con una nota que titulamos: “Guardavidas de Jacó: “Cada persona que muere ahogada te tatúa el corazón, el alma y la vida entera”, en la que publicamos la solicitud que nos hizo el jefe de los guardavidas jacobeños, Marvin Chen Pérez.

“Necesitamos un perro raza pastor belga malinois, es la mejor raza para entrenar como guardavidas. Ojalá alguna persona nos lo done, debe tener menos de tres meses”, dijo Chen en ese momento.

Takoa se portó puras tejas en su primera Semana Santa ya como guardavidas oficial. (Cortesía)

Al día siguiente de la publicación una persona contactó a don Marvin y le tenía un perrito exactamente como él lo había pedido, por lo que de inmediato lo trasladaron a Jacó y le llamaron Takoa, palabra japonesa que significa héroe.

Cero ahogados

Don Marvin explica que Takoa estuvo superatento y supercómodo durante su primera Semana Santa trabajando en Jacó. Esta Semana Santa fue especial porque al peludito le tocó dejar en el pasado los entrenamientos y los simulacros, porque le llegó el tiempo de bretear en una de las playas que, generalmente, presenta más situaciones peligrosas para los bañistas.

LEA MÁS: Amor de padre lo motivó a salir de Nicaragua para proteger a sus hijos

“Se sintió supercómodo. Lo hizo todo muy bien. Logró intervenir, no muy profundo, pero sí me acompañó en un rescate. Se mantuvo tal cual se le entrenó, no tuvo ningún comportamiento extraño, se puede decir que se amoldó perfecto a mí.

Antes de Semana Santa el peludito ganó los exámenes de todas las prácticas en las que estuvo. (Cortesía)

“La buena noticia es que podemos decir con gran felicidad que Jacó reportó cero ahogados en la Semana Santa del 2023 y Takoa fue parte importante de esta alegría, porque justo para eso trabajamos siempre, para no tener que reportar un solo ahogado”, nos explicó orgulloso Marvin.

Fue el pasado Viernes Santo cuando Takoa y Marvin se fajaron de lo lindo en un rescate que terminó exitosamente.

“Ese fue el día más duro que tuvimos, antes y después de ese día todo se mantuvo muy tranquilo”, recordó el guardavidas.

El peludito en Jacó es como una estrella de rock, la gente hasta hace fila para tomarse fotos con él y los niños siempre lo buscan para acariciarlo y compartir un ratico.

“Se hizo famoso por las notas que ustedes han sacado, de hecho, la gente lo busca, llegan hasta la torre de vigilancia y preguntan por él. Es un perro muy dócil”.

Don Marvin tiene ya casi un año de estar con Takoa en Jacó.

Takoa estuvo al pie del cañón y contó con el apoyo de la Policía Turística, la Policía Municipal, la Fuerza Pública, la Cruz Roja, guardavidas voluntarios y los municipales.

“Las emergencias, gracias a Dios fueron muy leves, gracias a que hubo un trabajo grande de prevención y se luchó por mantener bien controlada la playa”, aseguró.

LEA MÁS: Así se preparan las hostias que se usan en las misas de todo el país

Ayuda inglesa

Durante esta Semana Santa, en Jacó, además del buen trabajo que hizo Takoa, hubo otro tremendo apoyo, una delegación de la Federación de Guardavidas de Inglaterra, quienes colaboraron en el trabajo preventivo y estuvieron pendientes de cualquier situación que se pudiera presentar.

La municipalidad de Garabito logró coordinar con los guardavidas ingleses y así pudieron traer a siete de ellos al país. Marvin resalta el apoyo de los voluntarios europeos, porque les echaron el hombro en una de las semanas de más trabajo en todo el año, en temas tan importantes como salvamento y prevención.

De acuerdo al dato oficial de la Cruz Roja Costarricense, durante Semana Santa se trasladaron a los diferentes hospitales del país a 257 personas, de esas, 52 estaban en una playa y 4 en un río. Ninguno de esos traslados se originó en Jacó.

Estos siete guardavidas de Inglaterra vinieron en Semana Santa a echar el hombro en Jacó. (Cortesía)

LEA MÁS: Conductora de bus cuenta que un día un viejito prefirió bajarse cuando vio que ella era la chofer

“Se unieron varios factores para no tener ahogados en Jacó: el trabajo durante el año que hacemos de prevención, la ayuda internacional que tuvimos, realizar trabajos preventivos con las personas durante todo el día y que el mar estuvo bastante calmado y, bueno, no podemos olvidar a Takoa”, analizó Marvin.