Fue así como a mitad de ese año empezaron a investigar a la gente que supuestamente ayudó a Juanca a conseguir el préstamo del platal. A mí me llegaron con el cuento de que habían dizque traficado influencias para que el BCR soltara el montón de plata. Yo no lo creía para nada porque Juanca me prometió darme brete, no problemas, y ya yo me había mandado con un dique de lo más tuanis en Nosara, en Guanacaste, que ha aguantado de lo más bien.