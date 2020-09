“He atendido enfermedades de todo tipo, pero nunca me he enfrentado a una situación como esta que estamos viviendo. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier miembro de nuestra familia, en cualquier momento, no se sabe cómo llega, ataca rápidamente y la persona en pocos días pueden estar internada en cuidados intensivos y también rápidamente puede fallecer”, comentó Guillermo Oreamuno, jefe de Enfermería en el Hospital México y quien lleva 24 años de laborar en salud.