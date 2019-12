“A veces me pregunto cómo hemos hecho en este tiempo. Los pescadores somos orgullosos, no nos gusta que nos regalen nada, pero el problema es que en Puntarenas no hay trabajo y menos para mí, por mi avanzada edad. A causa de mi situación me he deprimido, padezco de azúcar y tengo presión alta, a veces hasta siento vergüenza porque no puedo aportar nada en mi hogar”, agregó.