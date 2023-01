Piero Calandrelli sostiene que aún hay troles que reciben órdenes del Gobierno y hasta da nombres

Piero Calandrelli dice que tiene pruebas de todo lo que dice. Foto: Facebook.

El trol Piero Calandrelli sostiene que todavía hay un grupo de troles que recibe órdenes del Gobierno para hacer publicaciones en contra de periodistas de varios medios de comunicación y también de políticos.

El polémico personaje que demostró que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le hizo dos pagos por supuestamente hacer publicaciones en contra de varios comunicadores y los medios en los que trabajan, dice que dos personas son el enlace directo entre los troles y Presidencia y que todos ellos pasan publicando contenido para desinformar a la población y generar opiniones que favorezcan al Gobierno.

Trol Piero Calandrelli dice que varios colegas y un medio de comunicación trabajan con “órdenes de arriba”

Andrés apoya en redes sociales la labor del Gobierno. Foto: Facebook. (Cortesía de )

Según las declaraciones de Calandrelli, uno de los enlaces entre Presidencia y los troles es un comunicador de nombre Andrés, que es corresponsal de varios medios medios de comunicación y pasa compartiendo en sus redes sociales contenido que apoya y defiende la labor del gobierno de Rodrigo Chaves.

La Teja contactó a Andrés para conocer su posición sobre las acusaciones y dijo lo siguiente:

“Con respecto a lo que me estás preguntando no he visto declaraciones propias en las redes sociales de este personaje (Piero Calandrelli) que indique el nombre mío o de mi página por lo tanto lastimosamente no me puedo referir al tema porque él no lo ha hecho público, me extraña a la vez que porqué no lo ha hecho público, pues basta con hacer algo público y obviamente tiene que tener uno las evidencias concretas”.

Calandrelli asegura que Andrés le pidió que lo metiera en el chat de troles. Foto: Cortesía de Piero Calandrelli. (Cortesía de )

Andrés dice que si acaso Piero llega a publicar su nombre directamente en sus redes sociales probablemente hablará al respecto.

Chat de troles

Piero contó que incluso hay un chat de troles y envió a La Teja un pantallazo en el que se ve que Andrés habría pedido que lo incluyeran ahí para estar en contacto directo con ellos.

En la entrevista Calandrelli señaló como uno de los supuestos troles a William Alfonso, quien pasa publicando contenido pro gobierno en redes sociales y curiosamente también pasa hablando mal de políticos que no sean del partido oficial, así como de de varios medios de comunicación.

Andrés también critica mucho a los diputados de Liberación Nacional. Foto: Facebook. (Cortesía de )

La Teja también lo contacto, pero él negó ser un trol.

“Lo que me estás diciendo es completamente falso, ¿usted me podría decir por favor quién les informó eso?”.

Luego de aclarar que la información fue suministrada por Calandrelli, Alfonso expresó lo siguiente:

“Eso es completamente falso, sin embargo, yo no he visto a Piero Calandrelli en ningún medio de momento mencionando mi nombre de una noticia tal como esta, en el momento en el que yo lo vea publicado y que él lo está mencionando voy a reaccionar al hecho, pero lo único que te voy a decir de momento es que eso es completamente mentira”, aseguró.

William Alonso asegura que es falso que él sea un trol. Foto: Facebook.

Piero mencionó a otras personas a las que tratamos de contactar para conocer su versión, pero no contestaron a nuestros mensajes.

Gobierno niega todo

La Teja pidió este martes 3 de enero a Presidencia una posición sobre las acusaciones hechas por Calandrelli y este miércoles recibimos respuesta.

“El Gobierno de la República rechaza, categóricamente, las aseveraciones sin fundamento ni pruebas hechas por el señor Alberto Vargas y emitidas a través del personaje ficticio Piero Calandrelli.

William defiende en sus redes sociales al Gobierno y critica a la prensa. Foto: Facebook. (Cortesía de )

“Las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias, no reflejan el proceder del Gobierno”.

Pese a eso Calandrelli asegura que tiene pruebas de lo que dice y espera que la situación llegue a instancias judiciales.

“Nosotros queremos judicializar la situación para que la Fiscalía pueda rastrear todas esas situaciones porque por ahora hay ciertas cosas que no se pueden probar, pero, si la Fiscalía mete mano, todo eso puede ser totalmente rastreable, no hay problema”, aseguró.