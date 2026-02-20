Pierre Cardin abre su tienda más grande en Costa Rica y reunió a un montón de famositicos en su inauguración

La reconocida marca de ropa Pierre Cardin celebró por todo lo alto la apertura oficial de su nueva Factory Store en Costa Rica, un espacio de más de 500 metros cuadrados ubicado en Barrio Tournón, contiguo al Hotel Radisson.

Aunque la tienda abrió puertas desde diciembre, fue este 18 de febrero cuando la marca presentó formalmente su concepto ante medios e invitados especiales, marcando un paso estratégico para fortalecer su presencia en la capital.

El evento estuvo cargado de caras muy conocidas de la farándula nacional, quienes sacaron un ratito de sus agendas para ir a compartir.

Fue así que pudimos ver al exfutbolista y ahora conductor de VIS1ON, Athim Rooper, “Una garganta llena de fútbol”, Everardo Herrera", la chef Viviana Muñoz junto a su hija Daniela, el presentador y modelo, Bismarck Méndez, la presentadora y humorista Natalia Monge, los periodistas deportivos Diego Obando y Gustavo López, la presentadora Ginnés Rodríguez y el narrador Daniel Quirós, entre otros.

Aproveche descuentos de hasta el 50% en una de las tiendas más grande de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

La nueva tienda no es cualquier local. Se trata del espacio más amplio de la marca en el país y una apuesta clara por consolidarse en el corazón del Gran Área Metropolitana.

LEA MÁS: Familia trabajó toda la noche y después fue a la misa del Miércoles de Ceniza a pedir por “no más asesinatos en nuestras calles”

“Esta apertura representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento y expansión en Costa Rica. Apostamos por una ubicación estratégica, con mayor amplitud y un concepto alineado con la evolución de la marca y la experiencia que queremos ofrecer a nuestros clientes”, aseguró André Hirst, gerente general de Pierre Cardin en el país.

Ubicación con visión

Barrio Tournón fue elegido por su conectividad y dinamismo comercial. La tienda está en una esquina de alto tránsito, lo que le permite una exposición privilegiada dentro de San José.

La ropa para caballeros se llena de vida y colores. Bismark Méndez se lució. (Cortesía/Cortesía)

Con casi 50 años de trayectoria en suelo tico, Pierre Cardin pasó de ser un referente en camisería formal a convertirse en una propuesta integral de moda masculina. Actualmente tiene presencia en centros comerciales como Mall San Pedro, Paseo de las Flores, City Mall, Multiplaza Escazú y Curridabat, entre otros.

LEA MÁS: Construcción de cohete costarricense le permite a una joven herediana mantener vivo el sueño de conquistar el espacio

“Un Universo en Tonos”

Pero si algo distingue esta nueva etapa es su concepto: “Un Universo en Tonos”.

Las mujeres también encuentran un arcoíris de color en su vestimenta. Ginnes Rodríguez lo sabe. (Cortesía/Cortesía)

Aquí el color dejó de ser complemento para convertirse en protagonista. La marca parte de una realidad clara: el gusto del hombre costarricense ha cambiado.

Athim Rooper fue uno de los que buscó su look colorido. (Cortesía/Cortesía)

Ya no se trata solo de blanco, gris o negro. Ahora entran en escena tonos pasteles como azules suaves, verdes claros y rosas, que aportan frescura sin perder elegancia.

Pierre Cardin abrió una tienda grandísima y está muy chiva

Más que una tendencia, es una evolución del estilo masculino. La tienda fue diseñada como una arquitectura de color, donde cada sección invita a combinar y experimentar.

La chef Viviana Muñoz y su hija Daniela aprovecharon el color y la gran calidad. (Cortesía/Cortesía)

Experiencia premium con descuento

El formato Factory Store combina la experiencia estética y el servicio característico de la marca con descuentos que van del 20% al 50% en líneas seleccionadas.

Se abre la Pierre Cardin más gran de Costa Rica en barrio Tournón. (Cortesía/Cortesía)

No es un outlet tradicional. Mantiene estándares internacionales de exhibición y orden, pero ofrece oportunidades atractivas para quienes buscan calidad y precio.

LEA MÁS: Guía voluntario de la iglesia colonial de Orosi vive duro golpe tras cierre por restauración

Además, el espacio integra marcas complementarias como Original Penguin, de estilo casual–premium con inspiración retro, y Manhattan, especializada en pantalones de vestir y casuales.

La modelo Patricia Alpízar hizo que la actividad fuera aún más bella. (Cortesía/Cortesía)

Con esta apertura, Pierre Cardin no solo amplía su presencia en Costa Rica, también apuesta por un hombre que se atreve a explorar el color sin perder sofisticación. Y si además puede hacerlo con descuento, mejor todavía.