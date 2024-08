Pilar Cisneros armó un tremendo pleito y los demás diputados explotaron y le dijeron de todo

Pilar Cisneros armo un pleito que paralizó el plenario por más de hora y media. (JONATHAN JIMENEZ)

La diputada Pilar Cisneros armó un épico pleito en la Asamblea Legislativa que paralizó el plenario legislativo ese jueves.

Los diputados acordaron sesionar este 1 de agosto en la mañana para poder salir temprano y no verse afectados con las presas que causa la romería y una sesión que empezó de forma normal y tranquila se convirtió casi en un ring de boxeo luego de que la legisladora oficialista usara un minuto que le cedieron para mandar un ataque directo al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

“Ayer el presidente del Congreso nos regaló esta joya: ‘Si el Gobierno negociara con la Asamblea Legislativa en lugar de atacar, ya habría avances en proyectos importantes, estoy seguro de que ya se habría aprobado hace tiempo, un buen proyecto para Ciudad Gobierno y para la marina de Limón y otros de su interés’”, leyó Cisneros.

“Míreme a los ojos, señor Arias Sánchez, quiero decirle algo, la patria no se negocia, el bienestar del pueblo no se negocia, la marina de Limón y Ciudad Gobierno no son del interés de Rodrigo Chaves, son del interés de este país. Señor Arias Sánchez, usted tiene 50 años de experiencia en política, sí, yo tengo solo dos, pero tengo clarísimo que nuestra misión como diputados aquí es luchar por una patria mejor y luchar por el bienestar del pueblo, le recuerdo señor Arias Sánchez su deber, yo lo tengo muy claro”, dijo la oficialista.

Minutos después Cisneros le echó más leña al fuego y dijo que Rodrigo Arias presidía una de las instituciones peor valoradas por los ticos y también dio a entender que los legisladores son especialistas en perder el tiempo.

Los diputados le tiraron durísimo a Pilar Cisneros. Foto: Marvin Caravaca.

Esas palabras despertaron el enojo de los diputados de opocisión, quienes solicitaron la palabra para contestarle a Cisneros.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, fue el primero en tomar la palabra luego de las palabras de Cisneros.

“Del 100% de los pleitos que hay aquí, por lo menos el 99% tienen que ver con usted, señora diputada, usted los provoca, usted los trae al plenario y usted es la que se encarga de que el día de hoy (jueves) una sesión como esta no trabaje y no avance. Es su culpa señora diputada que se desperdicien millones de colones en esta Asamblea Legislativa porque fue usted la que provocó esto, hágase responsable por eso.

“Yo tengo mil diferencias con Rodrigo Arias Sánchez, nunca he votado por él, hice una carta para que no se postulara como presidente de la Asamblea, pero tiene razón en decir que ya es suficiente de show que tenemos en este país, este Gobierno es incapaz de resolver los problemas graves, no logra conciliar, no logra dialogar, no logra negociar en esta Asamblea Legislativa, Rodrigo Chaves Robles no sabe gobernar un país como Costa Rica”, tiró Robles.

El diputado liberacionista Gilbert Jiménez defendió el trabajo que él ha hecho y también le habló fuerte y claro a Cisneros.

“Yo lamento mucho doña Pilar, su posición con respecto la imagen de esta Asamblea y la tiene precisamente por actitudes como esas, porque aquí sí trabajamos doña Pilar y usted no hace conocimientos al trabajo que nosotros hacemos. Usted está ahora en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico... ¿Sabe cuántos proyectos ha presentado el Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana?, casi 10 y, ¿sabe cuántos están mal redactados? prácticamente todos y hemos tenido que trabajar y coadyuvar en eso, pero eso no lo dice.

“Aquí si trabajamos doña Pilar y por eso no puedo aceptar y quedarme callado y aguantar sus ofensas porque yo me siento ofendido... Hay cosas que no se pueden tolerar, hay cosas que no se pueden hacer, las normativas y las leyes en este país existen, la institucionalidad existe, respetémosla, si tenemos proyectos trabajemos en ellos, pero no vengamos a decirle a la ciudadanía que las cosas no se hacen porque la Asamblea Legislativa no lo permite, simplemente por la ineficiencia, la ineficacia, el desconocimiento hace que esas cosas no se den”, respondió Jiménez.

La tiradera de los diputados duró más de hora y media y todos le dieron durísimo a Cisneros. La única fracción legislativa que no se metió en el pleito fue la de Nueva República.