Pilar Cisneros dice que dueño de CRHoy no es un caballero y lo retó

Pilar Cisneros asegura que lo que dice Baruch es mentira. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La diputada Pilar Cisneros se enojó muchísimo luego de que el empresario Leonel Baruch dijera ante los diputados que ella le había pedido que atacara al periódico La Nación para ayudarle al gobierno a desaparecer a ese medio de comunicación.

Ella estuvo presente en la comparecencia y hasta retó a Baruch a hablar con un detector de mentiras, porque asegura que lo que él dice no es verdad.

“En primer lugar, yo pensé que Leonel Baruch era un caballero, pero ya veo que no, jamás en la vida en esa reunión yo le pedí apoyar el gobierno. ¿Saben qué fue lo que le pedí, compañeros, mirándolos a los ojos? Apoyar al país, sacar al país adelante. ¿Por qué la hice aquí? ¿Por qué quedó un registro de la visita de este señor a mi oficina? Porque no hay nada que esconder, si yo quisiera hacer algo malintencionado lo hago a escondiditas como acostumbran aquí algunos, pero yo no tengo nada que esconder”, dijo Cisneros.

Pilar Cisneros dice que Leonel Baruch no es un caballero

“Voy a retar al señor Leonel Baruch a una comparecencia muy fácil, con un detector de mentiras, para ver quién dice la verdad y quién no. Señor Baruch, yo pensé que usted era un caballero, ya veo que no, pero con un detector de mentiras usted no va a poder sostener las cosas que ha dicho aquí, que yo le pedí que usted agrediera o atacara a La Nación porque usted sabe perfectamente que no es cierto y aquí tengo los mensajes que usted y yo intercambiamos”, agregó la legisladora oficialista.