Pilar Cisneros dice que vecinos de Santa Ana no deben opinar en polémica decisión sobre terreno

La diputada Pilar Cisneros atizó el pleito que hay por la construcción de un parque urbano en Santa Ana, al decir que los vecinos de ese cantón no tienen por qué opinar sobre el proyecto que se construya en ese terreno.

La discusión por el tema viene desde hace meses, ya que el diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, presentó un proyecto de ley para construir el parque urbano Lorne Ross, pero Cisneros se opone, porque ella quiere que en ese mismo lugar se construya un parque con fuentes de agua y luces artificiales, similar a uno existente en Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) destinó $30.000 a un anteproyecto en ese sentido.

LEA MÁS: ¿Puede un menor de edad someterse a una cirugía de cambio de género con la Caja?

Pilar Cisneros dice que los vecinos de Santa Ana no tiene voz ni voto en el asunto. (Asamblea Legislativa)

La discusión se calentó porque el lunes en el plenario, Cisneros armó un gran pleito al presentar 50 mociones para frenar la iniciativa de Cambronero.

Kattia Cambronero, del PLP, acusó a Cisneros de cometer un acto atroz.

“Tenemos a la jefa del oficialismo obstruyendo un proyecto de ley que quiere la comunidad de Santa Ana y se tiene que respetar. Entiendan, vamos a insistir y, si nos tenemos que tirar a la calle a defender nuestros derechos como ciudadanos, lo vamos a hacer ante el autoritarismo de este gobierno y de la diputada Cisneros”, dijo Cambronero.

LEA MÁS: Trabajadores ahora podrán guardar luto y sepultar a sus seres queridos en paz

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, fue otro de los que le dio duro a Cisneros, al decirle que cuando es él o los diputados del FA los que presentan mociones a algún proyecto está muy mal, pero cuando es ella está bien; incluso, la acusó de no tener un criterio claro.

Decenas de personas piden que se construya el parque que Pilar no quiere. (Rafael Pacheco)

Este martes, Pilar dijo a La Teja que lo que dijo el diputado Robles la tiene sin cuidado.

“Quien menos puede argumentar eso es Ariel Robles, porque si aquí hay un partido que se caracteriza por torpedear todo lo que no les interesa es el Frente Amplio... así que por ese lado el diputado Ariel Robles haría muy bien en quedarse callado", dijo la legisladora.

LEA MÁS: Más de 5 mil clientes de Coopeservidores recibirán lo que tanto han esperado

Cisneros también le contestó a la legisladora Kattia Cambronero.

“Creo que la diputada Cambronero se lo está tomando como algo personal, mil veces he explicado y he dicho que el terreno es del MINAE, no es de la comunidad de Santa Ana, por lo tanto, la comunidad de Santa Ana no tiene voz ni voto para decidir qué es lo que el MINAE quiere hacer con ese terreno.

Vecinos de Santa Ana llegaron al Congreso a pedir que se construya el parque urbano. (Rafael Pacheco)

“¿Cómo van a financiar eso?, ¿cómo van a cuidar el parque?, ¿cómo van a hacer el parque?, ¿cómo van a garantizar la seguridad del parque y los usuarios que lo visiten?, no hay ninguna posibilidad de que lo puedan hacer, para muestra un botón, vea lo que pasa en La Sabana y eso que ahí se invierten millones de millones para tratar de conservarla y darle seguridad", manifestó.

Ella asegura que, en cambio, con el parque de agua él solito generaría la plata para el mantenimiento y hasta le daría ganancias a la Municipalidad de Santa Ana.