Pilar Cisneros dijo lo que piensa de la demanda de Leonel Baruch contra Rodrigo Chaves

La diputada Pilar Cisneros dijo este miércoles lo que piensa de la demanda que presentó el empresario Leonel Baruch contra el presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios del Gobierno.

La denuncia fue interpuesta este martes ante el Fiscal General por el delito de tráfico de influencias.

Cisneros dice que la acusación contra Chaves le parece algo completamente fuera de lugar.

Pilar Cisneros defiende al presidente y dice que la demanda contra él no prosperará. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La denuncia me parece totalmente absurda y fuera de lugar por varias razones, la primera es que no hay absolutamente ninguna evidencia de que el presidente Rodrigo Chaves intervino directamente o indirectamente en ese caso.

“En segundo lugar porque si fuera cierto lo que dice el asesor presidencial de que el presidente Chaves estaba preocupado por esa situación y que le pidió a la exjerarca del PANI ‘mucho cuidado’ con el caso y actuar de manera recta y profesional, ¿cuál es el problema? más bien me parece excelente, es decir, que le diga ‘mucho cuidado con el caso’ por que era evidente que ya venían roces entre Baruch y el presidente Chaves y bueno, el presidente tal vez lo que quería era cerciorarse de que este caso lo iban a ver con mucha atención, entonces no veo absolutamente ningún sustento en esta denuncia y no tengo ninguna duda de que eventualmente será desestimada por el Ministerio Público”, dijo la jefa de la fracción oficialista.

Al consultarle a Cisneros qué opinaba de las seis visitas que hizo la esposa de Leonel Baruch a Casa Presidencial entre julio y octubre del 2022, dijo que no tenía nada de raro.

“Yo no conozco ni estoy al tanto de la agenda del señor presidente de la República, hasta donde yo entiendo fue una sola vez que se reunió el presidente Chaves con la exesposa del señor Leonel Baruch y creo recordar que fue que ella le presentó una serie de proyectos que podrían ser de interés para el Gobierno, el resto de las veces fueron reuniones de seguimiento de esa propuesta con asesores de casa presidenta”, dijo la legisladora.

Según los registros de Casa Presidencial, Yafit Ohana se reunió en dos ocasiones con Chaves. La Teja consultó desde la semana anterior a qué se debieron esas dos reuniones y las restantes cuatro con otros funcionarios de Presidencia, pero aún no hay respuesta sobre el tema.

Seis demandados

En el comunicado de prensa en el que se informó sobre la demanda de Baruch se detallaron los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Con el único propósito de proteger a sus hijos menores de edad, Leonel Baruch ha mantenido total reserva frente a las sospechas de abusos del presidente junto con la señora Ohana, de haber ejecutado actos en claro perjuicio de sus hijos. Dado que ya hoy los desafortunados hechos han resultado públicos, y han dejado de ser una presunción para quedar demostrados como ciertos, no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy (martes) contra el presidente de la República y demás participantes en semejantes acciones, guardando la confianza y respeto en la institucionalidad judicial del país”, se informó en un comunicado de prensa.

Leonel Baruch denunció penalmente al presidente de la República, Rodrigo Chaves. Foto: Archivo.

Los hechos que se cuestionan habrían iniciado con la contribución de la Yafit Ohana, esposa de Baruch y de quien está separado desde hace más de cinco años, con la Presidencia de la República, para hacer el TikTok que sirvió de base para la acusación del sonado megacaso de evasión fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda y que la final fue desestimado.

“En aparente ‘pago’ por los servicios brindados por la señora Ohana a la Presidencia, el presidente Chaves incurre en actos propios de tráfico de influencias, penado por el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción”, agrega el comunicado.

Las personas denunciadas penalmente son: Rodrigo Chaves Robles; Gabriel Aguilar Vargas, actual jefe de despacho de la Presidencia; Yafit Ohana Beladel, Ricardo González Mora, abogado de la esposa de Baruch; Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva del Inamu y ministra de la Condición de la Mujer, así como Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicación.