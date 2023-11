Pilar Cisneros está bravísima por el último golpazo que se llevó Rodrigo Chaves

La diputada oficialista Pilar Cisneros está como agua pa’ chocolate por el último golpe que se llevó el gobierno de Rodrigo Chaves.

Este martes se dio a conocer que la Contraloría General de la República rechazó un recurso de apelación planteado por el Gobierno, a favor del proyecto Ciudad Gobierno, para continuar con el proyecto.

Pilar Cisneros está molesta por la decisión de la Contraloría sobre Ciudad Gobierno. (Rafael Pacheco Granados)

Esto quiere decir que ese proyecto estrella del presidente Rodrigo Chaves está varado y que hasta podría ser que del todo no se pueda llevar a cabo.

Al consultarle a Pilar Cisneros qué piensa sobre la decisión de la Contraloría, no ocultó su enojo y hasta le tiró.

“Me parece una barbaridad, es increíble que ahora la Contraloría también ya se convierte en un Poder de la República, otras instituciones como la Asamblea Legislativa y como la Corte han hecho sistemas muy similares donde ellos ponen el terreno, un banco financia el edificio y luego se va pagando poco a poco hasta que ya la propiedad se revierte a nombre de la institución.

“Ciudad Gobierno le va a permitir ahorrar al país 25 millones de dólares al año. El BCIE está dispuesto a hacer toda la inversión, cobrar ese dinero durante 20 años y luego revertir las propiedades. Ciudad Gobierno significa que ahí van a trabajar 100 mil empleados públicos, que va a dinamizar el centro de San José, que la gente va a tener mucha mayor facilidad para poder hacer sus vueltas con las instituciones públicas en un solo lugar y que el país se va a ahorrar miles de millones en alquileres.

“Yo me pregunto quién estará detrás de que las cosas no salgan, porque aquí hay intereses muy poderosos de gente que cobra alquileres carísimos por edificios a veces en peśimas condiciones al Estado y que por supuesto no le interesa que Ciudad Gobierno avance”, manifestó la legisladora.

El proyecto estrella del Gobierno está varado. Foto: Archivo. (MIVAH/BCIE)

La Contraloría notificó a la ministra de Planificación, Laura Fernández y al de Hacienda, Nogui Acosta algunas de las inconsistencia del proyecto:

1. Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.

2. Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.

3. Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.

4. Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.