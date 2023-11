Pilar Cisneros incomodó a Franklin Chang por un tema que él defiende a capa y espada

El astronauta tico Franklin Chang Díaz compareció este jueves ante los diputados de la Comisión de Reforma del Estado para defender un proyecto en el que tiene puestas todas las esperanzas.

Él fue llamado para que diera su posición sobre el proyecto de ley que pretende dejar sin efecto la creación de la Agencia Espacial Costarricense.

Pilar Cisneros incomodó a Franklin Chang al hablarle del hermano. Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada oficialista Pilar Cisneros discutió con Franklin Chang y le dejó muy en claro que no comparte su punto de vista, ya que el país no tiene la plata para crear la agencia.

Chang fue claro que en que para él la creación de la agencia es fundamental para el desarrollo del país.

“La Agencia Espacial es un portal para el futuro de nuestro país, todas las cosas que hemos hecho sin la agencia espacial podrían multiplicarse y el portafolio se agrandaría, es una gran oportunidad para Costa Rica, nos asegura invitación a la mesa de negocios. Si nosotros no tenemos las credenciales, no vamos a ser invitados.

“Tenemos la credibilidad, el poder de convocatoria para traer aquí a Costa Rica a todos los líderes de las agencias espaciales y poder conversar sobre cómo es que nuestro país puede aportar en esta discusión a nivel planetario”, manifestó.

Chang dijo que para la creación de la Agencia Espacial requeriría de una “inversión modesta” ya que a su criterio lo que se necesita es una simple oficina con un director ejecutivo, un par de asistentes y entrar a trabajar para empezar a generar un plan. También dijo que piensa que el costo de la agencia sería de unos $250 mil al año (unos ¢133.500.000).

Franklin Chang dijo sentirse frustrado por la incomprensión que sintió de los diputados. Foto: Archivo. (Chang)

Pilar incomodó al astronauta

La diputada Pilar Cisneros mencionó en la Comisión que Ronald Chang, hermano de Franklin, dijo en un artículo publicado en La Nación que la creación de la agencia espacial era una “ocurrencia” y cuestionó que ni el propio allegado del astronauta apoyara el proyecto.

“Prefiero no meter a mi hermano en esto porque él no trabaja en el área espacial, no es el área de su profesión, no debería incluir ese tipo de comentarios”, dijo el científico.

Cisneros también le pidió a Chang los estudios que demuestran que la creación de la Agencia Espacial iba a generar un retorno de la inversión y ganancias y él le dijo que los fuera a buscar en “todas las agencias espaciales que se han constituido”.

Chang le dijo a los legisladores que estaban botando el bebé por la ventana solo porque el proyecto tiene algunas cositas que no están bien hechas.

“Ninguna ley es perfecta, no boten el edificio porque las ventanas son muy pequeñas”, expresó el astronauta.

Chang dijo durante la comparecencia que se sentía frustrado por los comentarios de Cisneros y de otros legisladores ya que no comprendían su punto y siente que el eliminar el proyecto de la Agencia Espacial sería muy dañino para el país.