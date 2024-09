Pilar Cisneros mandó a trabajar a los limonenses y desde la provincia le recetan “ubicatex”

La diputada oficialista, Pilar Cisneros Gallo, le volvió a decir a los limonenses que “dejen de soñar, pongámonos todos a trabajar”, ya se los había dicho a los vecinos de Puntarenas, días atrás, pero ahora sí encontró quién le diera una buena dosis de “ubicatex”.

Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fue la única que no recordó la deuda histórica que tiene el país con la provincia de Limón en temas como educación, inseguridad y pobreza, en la pasada sesión solemne de la Asamblea Legislativa para conmemorar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente, en Limón, el pasado 30 de agosto.

La diputada Pilar Cisneros dio de qué hablar durante su participación en Limón. Prensa Asamblea Legislativa.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) ya salió al paso para recordarle algunas cositas a la diputada en un video que titularon “¡Limón se respeta!”.

“Doña Pilar, solo quiero recordarle, porque parece que a usted se le olvida que la provincia de Limón es la que sostiene el 80% de la economía nacional, porque es en Limón donde están los puertos por donde ingresan y salen las mayores importaciones y exportaciones que tiene el país.

“Cultivos de banano, piña y palma africana que producen toda esa gente a la cual usted mandó a trabajar y que claramente no conoce sus realidades porque sin Limón, Costa Rica no es nada”, asegura la Federación en el video que hace una vecina de Limón para dejar claro que representa a todos los de la Federación.

LEA MÁS: Falleció querido y gran artista nacional este domingo 1 de setiembre

“A usted no le ha tocado, como mujer jefa de hogar, trabajar como muchas trabajadoras de bananeras para sacar sus familias adelante. Porque, claramente, usted no creció en un hogar de esas personas a las que no se les reconocen todas las garantías sociales que por derecho les corresponden.

“Le invito a conocer la realidad, a sacar un día de su tiempo e ir a conocer la realidad de una trabajadora bananera, de un trabajador piñero, de una persona que trabaja con palma africana, a ver si los va a seguir mandando a trabajar”, agrega el video.

También recuerda el video que Limón es de las más subdesarrolladas del país, pero no se le reconoce su aporte invaluable a la economía nacional.

Además, con otra dosis de “ubicatex”, le recordaron a la diputada Cisneros que en Limón sí sueñan y que por eso hay muchas mujeres jefas de hogar que salen adelante, estudian y crecen, convirtiendo sueños en realidad, realidades que pagan salarios como los de, precisamente, la diputada Cisneros.